فرداشب آخرین فرصت ثبت نام در کنکور ۹۶/ شرکت ۷۸۶ هزار نفر

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون بیش از ۷۸۶ هزار و ۸۳۹ نفر در آزمون ثبت نام کرده اند و توصیه می شود سایر داوطلبان نیز زودتر به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و در آزمون ثبت نام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به مهلت تمدید شده برای داوطلبان، افراد فرصت دارند تا ساعت ۲۴ فردا یکشنبه اول اسفندماه ۹۵ به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
توکلی گفت: داوطلبانی که تاکنون ثبت نام کرده اند نیز می توانند در فرصت باقیمانده با ورود به سایت سازمان سنجش در صورت نیاز نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی اقدام کنند.
وی گفت: ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ برای پذیرش در دورههای روزانه ، نوبت دوم (شبانه)، نیمهحضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، پردیس های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کدرشتههای تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.
مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون میتواند متقاضی شرکت در یکی از گروههای پنجگانه آزمایشی شامل گروه آزمایشی یک (علوم ریاضی و فنی)، گروه آزمایشی ۲ (علوم تجربی)، گروه آزمایشی ۳ (علوم انسانی)، گروه آزمایشی ۴ (هنر) و گروه آزمایشی ۵ (زبانهای خارجی) شود.
وی یادآور شد: در صورت علاقمندی به انتخاب رشته در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین شرکت در دو یا سه گروه آزمایشی داوطلب باید کارت اعتباری مربوط به آنها را جداگانه خریداری کند.
آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه پانزدهم و جمعه شانزدهم تیرماه ۹۶ در حوزه های امتحانی برگزار خواهد شد.
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