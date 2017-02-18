فرهنگ سازی بهترین راه برای حفاظت از خرس سیاه آسیایی در میناب است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کهرم جمعه شب در آئین دومین جشنواره خرس سیاه آسیایی در میناب با اشاره به خاطراتی از سفر ۴۲سال پیش خود به این شهرستان گفت: این شهرستان دارای منطقه سرسبز وپر رونق ودارای آب وهوای مناسب برای طبیعت گردی واستفاده از جلوه های زیبای آن است.

کهرم با اشاره به دو سفر خود طی شش ماه اخیر به شهرستان میناب بیان داشت: این شهرستان با داشتن مردمان غیور وجوانان علاقه مند به محیط زیست ، تلاش و جدیت آنها در این راه ودر حفاظت وصیانت از محیط زیست وحیاط وحش ستودنی است.

مشاور عالی سازمان محیط زیست کشور انقراض هر حیوان وجانور را ضرر وزیان به هر کشوری دانست وگفت: ما بر اثر نامهربانی با طبیعت طی سالیان گذشته شیر ژیان ایرانی وببر مازندران را برای همیشه از دست داده ایم به طوری که سازمان محیط زیست ۳۰ سال است که با نصب دوربینهای تله ای موفق به تصویر برداری از آنها نشده است.

کهرم عنوان داشت: برخی از گونه های جانوری بسیار نادر هستند وبرپایی جشنواره در این راستا که بتواند عشق وعلاقه محیط زیستی را در بین دوستداران آن دوچندان کند کار شایسته ای است.

کهرم گفت: تا وقتی حیوانی در زیست بوم های کشور وجود دارد باید قدر آن را دانست چراکه در صورت انقراض آن میلیونها سال زمان می برد تا دوباره پا به عرصه حیات بگذارد.

کهرم با اشاره از دست دادن محیط بانان در حفاظت حیات وحش گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۱۱۹ محیطبان برای حفاظت از محیط زیست جان خود را از دست داده اند وعامل این کار را وجود انسانهای بی رحم برای شکار از حیات وحش بوده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه «اقای روحانی با عمل کار برآید» خطاب به رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم خود را مدافع محیط زیست می داند اما تاکنون برای تقویت محیط زیست هیچ کمکی نکرده که امید است در دور بعد گام اساسی برای تقویت سازمان محیط زیست بردارد.