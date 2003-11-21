خبرگزاري رويتر : اختلاف اروپا و آمريكا درباره مسئله هسته اي ايران همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر خبرگزاري رويتر به نقل از كارشناسان مستقر دروين گزارش داد با وجود اينكه مذاكرات مقامات آمريكايي با مقامات اروپايي ، ديروز تا پاسي از شب در وين ادامه داشت آمريكايي ها مخالفت خود را با قطعنامه تغيير يافته اروپاييها اعلام كردند .

اين گفتگوها درباره پيش نويس قطعنامه شوراي حكام بود كه ايران را به خاطر 18 سال پنهانكاري تحقيقات هسته اي محكوم مي كرد.

بنابر اين گزارش فرانسه ، آلمان و انگليس تلاش بسياري كردند تا پيش نويس قطعنامه خود را براي جلب رضايت واشنگتن تغيير دهند اما نتوانستند نظر واشنگتن را جلب كنند.

گفتني است مذاكرات بين اعضاي شوراي حكام براي تهيه يك قطعنامه جهت ارائه در جلسه امروز به نتيجه نرسيد و به نظر نمي رسد به زودي نيزتهيه اين قطعنامه ممكن باشد.

يك كارشناس سياسي مي گويد : " سه كشور اروپايي سعي داشتند فرآيند تهيه پيش نويس را در اختيار داشته باشند اما تا كنون آمريكا هر دو پيش نويس ارائه شده توسط اين سه كشور را رد كرده است ."

