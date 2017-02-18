حل مناقشات جهانی نیاز به افزایش همکاری های بین المللی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در دیدار با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در حاشیه برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار داشت: همکاری های بین المللی می تواند در حل بحران ها و مناقشات جهانی نقش مهمی را ایفا کند.

صدر اعظم آلمان از دبیرکل سازمان ملل خواست تا با افزایش حمایت های بین المللی گامی در راستای کاهش شدت بحران ها برداشته شود.

مرکل افزود: البته باید اذعان کرد که علیرغم درگیری های سخت و دشوار در عرصه جهانی، سازمان ملل توانسته در ۲ سال اخیر عملکرد سازنده ای از خود به نمایش بگذارد.

گفتنی است از روز گذشته کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور نمایندگانی از بیش از ۳۰ کشور جهان در آلمان آغاز به کار کرده است. کنفرانس امنیتی مونیخ ۳ روزه است.