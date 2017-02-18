علی رهبری در ترکیه کنسرت نوروزی می دهد/ همکاری با نوازنده آلمانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رهبری آهنگساز و رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران به دعوت بنیاد فرهنگی هنری و ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا روز جمعه چهارم فرودین سال آینده همراه با گوستاو ریوی نوازنده مطرح آلمانی و برنده مدال طلای مسابقات چایکوفسکی روسیه تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند. در این کنسرت آثاری از چایکوفسکی و برامس برای علاقه مندان در تالار اسپندوس به صحنه خواهد رفت.

گوستاوریوی نیوز نوازنده ویولنسل سال ۱۹۹۰ در سن ۲۴ سالگی به عنوان اولین نوازنده آلمانی موفق به دریافت مدال طلای مسابقه مشهور «چایکوفسکی» شد. او تا کنون با شناخته شده ترین ارکسترهای اروپایی در کشورهای آلمان، انگلیس، اتریش، فرانسه، هلند، سوییس و در آمریکا با ارکسترهایی چون پیتس بورگ، واشنگتون، یوستون، سنت لوییس، چینچیناتی با رهبری رهبران مشهوری همانند لورین مازل، واسلاو نویمن، والری گرگیف را همکاری کرده است.

علی رهبری مدیر هنری سابق ارکستر سمفونیک تهران اسفند ماه سال گذشته بعد از استعفا از سمت خود در ارکستر سمفونیک تهران به دعوت بنیاد فرهنگی وهنری انتالیا رهبری چندین کنسرت با ارکستر سمفونیک دولتی انتالیا را با سولیست های مشهور جهان به عهده گرفت.

برگزاری کنسرت با تاتیانا مازورنکو نوازنده ویولن آلتو از آلمان و برنده سه مسابقه بین المللی ترتیس، همکاری با الکساندر مارکوب نوازنده ویولن از آمریکا و برنده دو مسابقه بین المللی پاگانینی و فیشر گرانت و اجرای زنده همراه با توبیاس فلدمان نوازنده ویولن از آلمان و برنده سه مسابقه جهانی ملکه الیزابت، بلژیک و مسابقات المان و یوزف یواخیم از جمله فعالیت هایی است که رهبری تاکنون در ارکستر سمفونیک آنتالیا انجام داده است.

وی پیش از این نیز با هنرمندان مطرحی چون یانوس شتارکر، زیگفرید پالم، میستیسلاو روستروپوویچ، بوریس پرگامنچیکوف، هاینریش شیف، ولفگانگ بوچر، ناتالیا گودمان، میشا مایسکی، انتونیو منسس، یوهانس موزر، میکاییل ساندرلینگ ، یولیان شتکل و الکساندر رودین همکاری داشته است.