گردوغبار خوزستان را فراگرفت/غلظت ریزگردهای آبادان ۱۸ برابر حدمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، از روز قبل طبق اعلامیه های هواشناسی معلوم بود که خوزستان نخستین روز هفته خود را با گرد و غبار شدید سپری خواهند کرد و به نوعی این آمادگی در مردم ایجاد شده بود.

طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی خوزستان، توده گرد و غبار از سوی عراق شنبه وارد کشور شده است. توده گرد و غبار که روز جمعه در کشور عراق تشکیل شده با توجه به جهت و سرعت وزش باد شنبه وارد استان خوزستان شد.

همانگونه که هواشناسی پیش بینی کرده بود، بیشتر غلظت این گرد و غبار در شهرهای آبادان و خرمشهر خواهد بود و اتفاقا اینگونه نیز شد سازمان هواشناسی با اعلام ورود توده گرد و غبار از کشور عراق به آبادان و خرمشهر ، پیش بینی کرده که ریزگردها تا اواخر وقت امروز پدیده غالب منطقه باشند. بر اساس اعلام اداره حفاظت محیط زیست آبادان نیز میزان گرد و غبار موجود در آسمان این شهر، تا ساعت هشت صبح، دو هزار و ۷۳۰ میکروگرم برمترمکعب یعنی بیش از ۱۸ برابر حد استاندارد است.

البته اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان از همان شب قبل و با توجه به پیش بینی این وضع، اقدام به تعطیلی مدارس بیش از ۲۰ شهرستان استان خوزستان از جمله اهواز، کارون، باوی، بستان، حمیدیه، شوش، آبادان، خرمشهر، اروند، شادگان، دشت آزادگان، هویزه، ماهشهر، امیدیه، آغاجاری، دزفول، رامهرمز، رامشیر، گتوند و شوشتر کرد. دزفول و دهدز نیز صبح امروز مدارس خود را تعطیل کردند.