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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۶

در گفتگوی تلفنی انجام شد؛

تاکید ترامپ و السبسی بر همکاری استراتژیک در ابعاد مختلف

تاکید ترامپ و السبسی بر همکاری استراتژیک در ابعاد مختلف

رؤسای جمهوری تونس و آمریکا در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر همکاری استراتژیک در ابعاد مختلف تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، الباجی قائد السبسی رئیس جمهوری تونس با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود تلفنی گفتگو کرد. ریاست جمهوری تونس در بیانیه ای اعلام کرد که السبسی و ترامپ از روند همکاری های دوجانبه میان ۲ کشور ابراز خرسندی کردند.

الباجی قائد السبسی خاطرنشان کرد که حل و فصل چالش های امنیتی و سیاسی منطقه نیازمند همکاری استراتژیک میان تونس و آمریکا در ابعاد مختلف است.

ترامپ نیز بر حمایت واشنگتن از تونس برای مقابله با چالش های پیش روی این کشور به ویژه در زمینه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم تاکید کرد.

کد مطلب 3910010

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