تیم فوتبال آریا قهرمان مسابقات لیگ فوتبال نونهالان قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم و پایانی مسابقات فوتبال لیگ نونهالان باشگاه‌های استان قم جمعه شب در ورزشگاه تختی قم برگزار شد و در پایان مسابقات این هفته، آریا با کسب یک پیروزی دیگر به مقام قهرمانی رسید.

آریا که برای پیروزی نیازمند برتری بر پیام بود در برابر این تیم کار دشواری نداشت و با برتری ۳ بر صفر برابر حریف خود به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و پیام نتوانست مانع از قهرمانی این تیم شود در حالی که سایر تیم‌های مدعی چشم به خلق شگفتی توسط پیام داشتند.

سیاه جامگان نیز که در انتظار امتیاز از دست دادن آریا بود در بازی با شاهین ۳ بر یک این تیم مدعی را شکست داد و در نهایت در رقابتی نفس گیر و فشرده با آریا و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر به نایب قهرمانی رضایت داد.

صبا نیز که توانست ۴ بر صفر سپید زاگرس را شکست دهد با یک امتیاز کمتر از ۲ تیم صدرنشین جدول با ۲۰ امتیاز به عنوان سومی بسنده کرد در حالی که در ۹ بازی خود در این مسابقات تنها یک شکست را در کارنامه می‌دید.

در پرگل‌ترین بازی هفته پایانی عقاب ۷ بر ۳ به هنگ باخت و سهیل ۳ بر صفر برابر سفیر برنده شد تا بدین ترتیب لیگ فوتبال نونهالان قم پس از رقابت ۱۰ تیم طی ۹ هفته با قهرمانی آریا، نایب قهرمانی سیاه جامگان و سومی صبا به پایان برسد.

شاهین نیز با توجه به شکست روز پایانی خود به رده چهارم رسید و تیم‌های هنگ، سپید زاگرس و پیام در رده‌های پنجم تا هفتم قرار گرفتند ضمن این که سفیر تنها تیم بدون امتیاز این مسابقات بود که تمام بازی‌های خود را واگذار کرد و عقاب پردیسان و سهیل بالاتر از این تیم ایستادند.