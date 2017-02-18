۲۰ بنای تاریخی شهرستان شاهرود مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، حمیدرضا حسنی اظهار داشت: بناهایی از جمله حمام امیریه، انبار نمک، مجموعه تاریخی بسطام، آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی، تکیه بیدآباد، مسجد شیخ علی اکبر و... و. با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال مرمت شدند.

وی با اشاره به تهیه ۱۰ پرونده ثبت بناهای تاریخی شاهرود در فهرست آثار ملی، گفت: در این مدت سه اثر تاریخی شهرستان شاهرود از جمله تپه عمادالدین ۲، آرامگاه امیراعظم و خانه بهشتی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

حسنی افزود: آموزش متقاضیان در رشته‌های دست بافته‌های سنتی و گلیم بافی، خرید و نصب دو دستگاه نساجی سنتی در خانه‌های صنایع دستی مجن و کلاته خیج، معرفی ۱۵ هنرمند برای دریافت تسهیلات صنایع‌دستی و مشاغل خانگی از جمله فعالیت‌های انجام شده برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی است.

وی گفت: پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی تا سقف ۵۰ میلیون ریال به ۳۱ نفر از هنرمندان، صدور، تمدید پروانه تولید انفرادی، کارگاهی و مشاغل خانگی برای ۱۵۰ صنعتگر متقاضی و پیگیری ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی در شاهرود از دیگر اقدامات انجام شده برای حمایت از صنایع دستی است.

حسنی به برگزاری جشنواره‌ها و مراسم آئینی مختلف در سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: جشنواره سفر به توران، سفر به زیستگاه زاغ بور، چهارمین سوگواره آئین های حسینی و عاشورایی از جمله این برنامه‌هاست.

وی گفت: افتتاح هتل رویال با ظرفیت ۶۰ تخت، صدور پنج پروانه اقامتگاه بوم گردی، صدور یک پروانه سفره خانه سنتی نیز از دیگر پروژه های انجام شده در این شهرستان در یکساله اخیر است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان شاهرود گفت: نیروهای یگان حفاظت از آثار تاریخی شاهرود در این مدت بیش از ۲۵ هزار مورد بازدید از آثار تاریخی شهرستان شاهرود داشته اند و سه دستگاه فلزیاب را کشف کرده اند.