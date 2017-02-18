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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۴

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور:

همه اقدامات و تحرکات دشمنان در مرزها با دقت رصد می‌شود

همه اقدامات و تحرکات دشمنان در مرزها با دقت رصد می‌شود

زنجان-فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور با بیان اینکه تلفات بسیار خوبی از دشمنان در مرزها گرفته شده است، گفت: همه اقدامات و تحرکات دشمنان و تروریست ها با دقت رصد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی اوصانلو شامگاه جمعه در حاشیه مراسم شب خاطره غواصان دریادل در جمع خبرنگاران استان زنجان با بیان اینکه آمریکا و ایادی وابسته به آمریکا  توان مقابله با اقتدار و عزت نظام مقدس جمهروی اسلامی ایران را ندارند، افزود: رئیس جمهور جدید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و جواب آمریکا را امام راحل به خوبی داده که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند.

وی با بیان اینکه مرزهای جمهوری اسلامی امروز از امنیت بسیار خوبی برخوردار است، ادامه داد: در رابطه با وضعیت مرزهای کشور و امروز، شکر خدا وضعیت مرزها بسیار خوب است.

اصانلو افزود:  دشمنان در مرز توسط نیروهای مرزبانی کشور منکوب شده‌اند و  دشمن به گونه‌ای متوقف شده که تنها مجبور به ترورهایی کور شده است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور گفت: امروز امنیت مرز به گونه‌ای است که داعشی‌ها و تکفیری‌ها حتی اگر اراده هم کنند، نمی‎توانند به مرزهای ما نزدیک شوند.

اصانلو افزود: تلفات بسیار خوبی از دشمنان در مرزها گرفته شده است و نیروهای ایرانی امروز در بالای سر دشمنان و تروریست‌ها قرار دارند و همه اقدامات آنها رصد می‌شود.

وی افزود: امروز همه مرزهای ما در دست خودمان است و زمانی قسمتی از خاک ایران در دست دشمنان داخلی و خارجی نظام بود، اما امروز به پاس فداکاری نیروهای مرزبانی و انقلابی حتی یک وجب از خاک ما نیز در دست دشمن نیست.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور در رابطه با میزان تلفات دشمن در مرزهای جمهوری اسلامی، افزود: امروز با توجه به امنیت بالای مرزها و پاسداری نیروهای انقلابی، تلفات بسیار خوبی از دشمنان گرفته شده است.

کد مطلب 3910015

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