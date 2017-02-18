به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی اوصانلو شامگاه جمعه در حاشیه مراسم شب خاطره غواصان دریادل در جمع خبرنگاران استان زنجان با بیان اینکه آمریکا و ایادی وابسته به آمریکا توان مقابله با اقتدار و عزت نظام مقدس جمهروی اسلامی ایران را ندارند، افزود: رئیس جمهور جدید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و جواب آمریکا را امام راحل به خوبی داده که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند کند.
وی با بیان اینکه مرزهای جمهوری اسلامی امروز از امنیت بسیار خوبی برخوردار است، ادامه داد: در رابطه با وضعیت مرزهای کشور و امروز، شکر خدا وضعیت مرزها بسیار خوب است.
اصانلو افزود: دشمنان در مرز توسط نیروهای مرزبانی کشور منکوب شدهاند و دشمن به گونهای متوقف شده که تنها مجبور به ترورهایی کور شده است.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور گفت: امروز امنیت مرز به گونهای است که داعشیها و تکفیریها حتی اگر اراده هم کنند، نمیتوانند به مرزهای ما نزدیک شوند.
اصانلو افزود: تلفات بسیار خوبی از دشمنان در مرزها گرفته شده است و نیروهای ایرانی امروز در بالای سر دشمنان و تروریستها قرار دارند و همه اقدامات آنها رصد میشود.
وی افزود: امروز همه مرزهای ما در دست خودمان است و زمانی قسمتی از خاک ایران در دست دشمنان داخلی و خارجی نظام بود، اما امروز به پاس فداکاری نیروهای مرزبانی و انقلابی حتی یک وجب از خاک ما نیز در دست دشمن نیست.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور در رابطه با میزان تلفات دشمن در مرزهای جمهوری اسلامی، افزود: امروز با توجه به امنیت بالای مرزها و پاسداری نیروهای انقلابی، تلفات بسیار خوبی از دشمنان گرفته شده است.
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