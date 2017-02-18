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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۶

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی:

مشاوره ژنتیکی در بهزیستی انجام می‌شود/ لزوم پیشگیری از آسیب‌ها

مشاوره ژنتیکی در بهزیستی انجام می‌شود/ لزوم پیشگیری از آسیب‌ها

بجنورد- مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: با ارائه مشاوره ژنتیکی پیش از ازدواج به‌طورقطع از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت پیشگیری می‌شود.

اسماعیل قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات گسترده‌ این سازمان درزمینهٔ پیشگیری از معلولیت اظهار کرد: مشاوره ژنتیکی پیش از ازدواج سبب کاهش تولد کودکان معلول می‌شود و این مشاوره‌ها در مراکز تحت نظر بهزیستی انجام می‌شود.

قربانی همچنین افزود: بهزیستی مؤثرترین نهاد اجتماعی کشور است که با فعالیت در حوزه‌های توان‌بخشی، پیشگیری و درمان اعتیاد، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، مهدهای کودک و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خدمات خود را ارائه می‌دهد.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف بهزیستی توانمندسازی مددجویان و خروج آن‌ها از چرخه حمایتی این نهاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

این مسئول سازمان بهزیستی را با ۱۸۹ فعالیت تخصصی و حمایتی مؤثرترین نهاد اجتماعی کشور اعلام کرد و گفت: سیاست این سازمان برای استخدام نیرو، تحصیلات مرتبط و توانمندی افراد است که اکثر مدیران شاغل در وزارت رفاه، به‌ویژه سازمان بهزیستی از این تحصیلات با گرایش مسائل اجتماعی برخوردار هستند.

مدیرکل بهزیستی استان عنوان کرد: بهزیستی خراسان شمالی ۸۴ هزار مددجو را زیرپوشش خود دارد که از این تعداد ۱۷ هزار نفر معلول هستند.

قربانی با اشاره به افتتاح پروژه‌های بهزیستی خراسان شمالی اظهار کرد: افتتاح اکثر این پروژه‌ها در سطح استان به‌منظور توانمندسازی، ایجاد اشتغال و پیشگیری از اعتیاد، معلولیت و... است.

وی افزود: در جلسه ساماندهی سالمندان، شهردار بجنورد قول تهیه زمین برای احداث بنیاد فرزانگان را داد تا در آینده‌ای نزدیک نسبت به اجرای این پروژه و جذب اعتبارات توسط بهزیستی اقدام شود.

کد مطلب 3910018

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