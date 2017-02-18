امید پارساییفر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگاه داستاننویسی و جشن امضای کتاب «جشن همگانی» با حضور مجید قیصری برنده «جایزه ملی جلال آل احمد سال ۹۴» در استان بوشهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامه طی دو روز در مرکز استان و همچنین در شهر برازجان برگزار خواهد شد که امیدواریم علاقمندان استفاده لازم را از این برنامه ببرند.
رئیس حوزه هنری بوشهر بیان کرد: این برنامه روز دوشنبه دوم اسفندماه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در حوزه هنری بوشهر در ابتدای بلوار رئیسعلی دلواری برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین روز سهشنبه سوم اسفندماه نیز این برنامه از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در سالن اجتماعات اهل قلم شهر برازجان در مجتمع فرهنگی شهید ماهینی برگزار میشود.
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