توجه به نیازهای عاطفی کودکان زیربنای رشد اجتماعی آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سیامک واحدی در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی استان که با حضور پروفسور حسن عشایری از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران در سنندج برگزارشد، ضمن خیر مقدم و تشکر از پروفسور عشایری به عنوان بزرگ مرد عرصه علم اعصاب درکشور، گفت: هدف از برگزاری این نشست ارتقای کیفیت زندگی افراد، حصول سلامت روان آنها و تضمین امنیت در تمامی وجوه زندگی در جامعه است.

وی با تاکید بر نقش خانواده ها در این زمینه، اظهار داشت: پایه و زیربنای رشد اجتماعی کودکان، احساس ایمنی و ارضای عاطفی آنان در سال های اولیه زندگی در خانواده شکل می گیرد.



وی عنوان کرد: کودکان نیازمند دریافت احترام متقابل، رفتار صحیح و برقراری رابطه درست با آنان از جانب خانواده و جامعه هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: شادی حق زندگی هر فرد است و حصول آن به عنوان یک شاخصه فردی با تغییر نگرش، الگو برداری، تعادل در کار، تمرکز بر تجارب، روابط اجتماعی و کمک به دیگران بدست می آید.

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هم در ادامه این نشست گفت: هدف از این جلسه بررسی مغز اجتماعی و تفکر انتقادی از دیدگاه نروساینس و علوم اعصاب است.

پروفسور حسن عشایری ضمن بررسی مکاتب و گرایش های مرتبط با نروساینس به بیان پردازش اطلاعات در دوره حسی – حرکتی پرداخت و افزود: تحلیلگرهای بینایی و شنوایی نشان می دهند که سیستم عصبی مرکزی انسان یک سامانه هوشمند با پردازش انتخابی و مجهز به سامانه (عیب یاب و هیجانی) اطلاعات است که در روزهای آغازین زندگی بعد از تولد، واکنش های اجتماعی ساده را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: انتقاد کردن به معنی ایراد گرفتن نیست چرا که نقد سبب سازندگی و ایجاد تحول در تمامی وجوه زندگی گشته و به دور از هرگونه واژه و مفهوم کوبنده و تضعیف کننده است.

پروفسور عشایری ایجاد تفکر نقادانه را در تمامی زمینه ها بویژه در زمینه علمی و دانشگاهی برای پیشرفت دانشجویان لازم و ضروری دانست.

گفتنی است، این نشست به همت دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد.