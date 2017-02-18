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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۳

رئیس پلیس راه قزوین:

اتوبان قزوین به رشت همچنان مسدود است

اتوبان قزوین به رشت همچنان مسدود است

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: آزاد راه قزوین به رشت که از شب گذشته به دلیل کولاک و برف شدید مسدود شده بود همچنان بسته است و تردد از جاده قدیم جریان دارد.

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به دلیل بارش برف شدید و کولاک محور آزاد راه قزوین به رشت همچنان مسدود است و تردد از محور جاده قدیم قزوین به رشت امکان پذیر است.

وی افزود: همچنین محور قزوین به زنجان از محدوده ابهر به سمت زنجان مسدود است و تردد با هدایت به جاده قدیم صورت می گیرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: همچنین پلی سراه از تردد خودروها در مسیر قزوین به زنجان دراتوبان جلویگری می کند.

وی اضافه کرد: در محور الموت به قزوین هم در گردنه قسطین لار شاهد کولاک شدید و مسدود شدن این محور هستیم.

سرهنگ بیگلری بیان کرد:سایرمحورهای استان بازاست و تردد در آنها با احتیاط و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست در فصل زمستان حتی المقدور از مسافرت های شخص خودداری کنند و در صورت لزوم ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، لباس گرم، مواد غذایی به میزان لازم و بازدید فنی خودرو در جاده ها با احتیاط تردد کنند.

   

کد مطلب 3910021

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