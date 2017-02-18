شهرداری از نقد سازنده رسانه ها استقبال می کند

مهدی عبوری در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و غرفه خبرگزاری مهر با اظهار خرسندی از تحولاتی که در رسانههای محلی بوجود آمده است گفت: بی تردید رسانهها در توسعه پایدار هر شهری و حتی هر کشوری سهم بسزایی دارند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری ساری در حمایت از رسانهها و بخصوص رسانههای مکتوب ذره ای و لحظه ای درنگ نمیکند خاطر نشان کرد: ما باور داریم مطبوعات از رهگذر بازنشر فعالیتهای انجام شده و نیز نقد اصولی و علمی این فعالیتها میتواند شهرداری یا هر نهاد و ارگان دیگری را به سمت تعالی و تکامل هدایت کند.
عبوری درباره تعامل شهرداری با رسانه ها گفت: به دلیل سهم رسانهها در توسعه پایدار و نقش آنها در پویایی و تحول نهادها و ارگانها، شهرداری ساری طی چهار سال اخیر تعامل بسیار سازنده و ارزنده ای با رسانهها داشته است.
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