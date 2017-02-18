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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۵

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل:

بازگشایی راه‌های روستایی اردبیل آغاز شد/سرچم - اردبیل مسدود است

بازگشایی راه‌های روستایی اردبیل آغاز شد/سرچم - اردبیل مسدود است

اردبیل – معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: با اتمام برفروبی راه‌های اصلی و فرعی راهداران از ساعاتی قبل بازگشایی راه‌های روستایی استان را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر علی یوسف زاده در حاشیه بازدید از عملیات بازگشایی محور سرچم – اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: میزان بارش برف قابل‌توجه بوده و بسیار بیشتر از بارش‌های قبلی است.

وی افزود: ۴۱۱ راهدار به مدت سه روز است که در جاده‌ها به صورت شبانه‌روز مشغول برف‌روبی و بازگشایی جاده‌های اصلی و فرعی هستند و به غیر از محور سرچم- اردبیل در محدوده آق کند سایر محورها باز بوده و تردد با فروکش کولاک در جریان است.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: با این وجود بارش برف به حدی سنگین بوده که بازگشایی راه‌های روستایی به تازگی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود راه بسیاری از روستاها به ویژه در گردنه‌های کوهستانی مسدود باشد.

یوسف زاده تأکید کرد: در حال حاضر راهداران با ۲۲۹ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی عملیات برف‌روبی روستاها را آغاز کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تجهیزات بیشتری برای برف‌روبی‌ها با توجه به حجم برف به کار گرفته می‌شود یا نه، اضافه کرد: با توجه به اینکه سایر استان‌ها نیز درگیر برف‌روبی هستند ما با تجهیزات موجود تلاش می‌کنیم راه روستاها را بازگشایی کنیم.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان متذکر شد: در حال حاضر بخشی از تلاش نیروهای راهداری اردبیل بازگشایی جاده سرچم- اردبیل و کمک به استان آذربایجان شرقی است که پیش‌بینی می‌شود تا ظهر امروز این محور بازگشایی شود.

کد مطلب 3910023
محمد میرزایی ناطق

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