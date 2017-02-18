کولاک در محور چالوس/دمای دیزین به منفی ۱۴ درجه رسید

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر کمینه دمای فعلی شهرستان کرج را منفی ۷ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: آسمان کرج نیمه‌ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید و در بعدازظهر همراه با کاهش ابر خواهد بود.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز در ادامه وضعیت جوی محور کرج – چالوس را نیمه‌ابری تا ابری در برخی ساعات همراه با بارش برف و وزش باد شدید اعلام کرد.

رحمانیان با اشاره به مه آلودگی در محورهای مواصلاتی استان، ماکزیمم سرعت باد در محور کوهستانی چالوس را ۶۱ کیلومتر بر ساعت گزارش کرد.

وی با توجه به پیش‌بینی دمای زیر صفر به دلیل رخداد یخبندان، گفت: سطح جاده‌های استان لغزنده است.

رحمانیان با اشاره به بارش برف سنگین در ارتفاعات استان خطر وقوع کولاک برف در محورهای کوهستانی استان را پیش‌بینی کرد.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز همچنین دمای فعلی هوای شهرستان طالقان و منطقه «دیزین» را به ترتیب منفی ۱۲ و منفی ۱۴ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد.