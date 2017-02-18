برگزاری همایش توانمندسازی نماز ویژه زوج های جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، شقایق بیداری گفت: خانواده به عنوان کوچکترین و اساسی ترین واحد اجتماعی بشری، نقش بسزایی در حیات جوامع دارد. لذا اگر خانواده سالم، متعالی و بادوام باشد جامعه سالم، متعالی و بادوام خواهد بود. بر همین اساس همایش نوعروسان با هدف توسعه و ترویج الگوهای مناسب سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم و اعتلاء بنیان خانواده و... برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم که با حضور اساتید مجرب برگزار شد در رابطه با مهارت های زندگی و شیوه های همسرداری، ترویج اخلاق و احکام زندگی خانوادگی و مناسبات همسری به زوج های جوان، آداب و مهارت های مدیریت زندگی خانوادگی و... مطالب مفید و ارزنده ای ارائه شد.