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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۹

برگزاری همایش توانمندسازی نماز ویژه زوج های جوان

برگزاری همایش توانمندسازی نماز ویژه زوج های جوان

مدیر اداره بانوان شهرداری منطقه ۸، از برگزاری همایش توانمندسازی نماز ویژه زوج های جوان و نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شقایق بیداری گفت: خانواده به عنوان کوچکترین و اساسی ترین واحد اجتماعی بشری، نقش بسزایی در حیات جوامع دارد. لذا اگر خانواده سالم، متعالی و بادوام باشد جامعه سالم، متعالی و بادوام خواهد بود. بر همین اساس همایش نوعروسان با هدف توسعه و ترویج الگوهای مناسب سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تحکیم و اعتلاء بنیان خانواده و... برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم که با حضور اساتید مجرب برگزار شد در رابطه با مهارت های زندگی و شیوه های همسرداری، ترویج اخلاق و احکام زندگی خانوادگی و مناسبات همسری به زوج های جوان، آداب و مهارت های مدیریت زندگی خانوادگی و... مطالب مفید و ارزنده ای ارائه شد.                                                                                                                

کد مطلب 3910027
حبیب احسنی پور

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