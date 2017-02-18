کسب مدال نقره توسط تالوکار قمی در مسابقات انتخابی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشوی دختران کشور انتخابی تیم ملی از صبح پنج‌شنبه به میزبانی قم آغاز شده است و این رقابت‌ها در بخش تالو در قم در حال پیگیری است و از فردا وارد رقابت‌های ساندا می‌شود.

در مسابقات برگزار شده در خانه ووشوی استان قم واقع در مجموعه ورزشی جواد الائمه، شرکت کنندگان در بخش هنرهای نمایشی ووشو که تالو خوانده می‌شود با هم رقابت کردند و تیم ووشوی استان قم توانست در این مسابقات یک مدال نقره کسب کند.

در پیکارهای برگزار شده جمعه شب در قم، در فرم گوئن شو فاطمه سیرجانی از قم مسابقات خود را برگزار کرد و با کسب امتیازات لازم در رده سنی نوجوانان موفق شد مدال نقره این مسابقات را از آن خود کند و روی سکوی نایب قهرمانی قرار گیرد.

در این مسابقات در رده سنی نونهالان مهلا خلج در فرم سن لو و دائو شو، فاطمه فلاح در فرم سن لو، مهسا کربلایی در فرم سن لو و جین شو و ستایش یزدی در فرم سن لو و گوئن شو برای تیم تالوی قم به میدان رفتند.

در رده سنی نوجوانان فاطمه سیرجانی در فرم سان چوآن، دائو شو، و گوئن شو، لیلا خدری در فرم تای چی و تای چی جی ئن، ساحل ارجمندیان در فرم تای چی و تای چی جی ئن و ریحانه یعقوبی در فرم سان چوآن و جین شو برای قم مسابقه دادند و معصومه شفایی تنها تالوکار جوان قم در نان چوآن و نن گوئن بود.

این مسابقات امروز در بخش تالو به پایان می‌رسد و ووشوکاران در بخش مبارزه یا ساندا وارد قم می‌شوند و وزن کشی می‌کنند و از فردا مسابقات خود را در ۲ رده سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی قم برگزار خواهند کرد.