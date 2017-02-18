ادامه بارش باران در خراسان جنوبی/ برف در راه است

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش باران در نیمه شرقی خراسان جنوبی تا اواخر امشب ادامه دارد.

وی با اشاره به شرایط جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: طی این مدت به تدریج از شدت ناپایداری ها از نیمه غربی خراسان جنوبی کاسته می شود.

خندان رو از کاهش محسوس دمای استان خبر داد و گفت: کاهش هشت تا ۱۳ درجه دما را طی ۲۴ ساعت آینده پیش بینی می کنیم.

وی با بیان اینکه در عرصه های شمالی استان بارش تگرگ و تشکیل پدیده مه را خواهیم داشت، گفت: همچنین در شهرستان های خضری، قاین، زهان، درمیان، حاجی آباد و سربیشه بارش های پراکنده برف را نیز خواهیم داشت.

بارش ۶۱ میلی متری باران

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به میزان بارندگی ها در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: میزان بارندگی ها در شهرستان طبس هشت میلی متر، فردوس ۱۵ میلی متر، قاین ۵۶ و بیرجند نیز ۱۳ میلی متر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان بارندگی ها در شهرستان سرایان ۴۵ میلی متر، حاجی آباد ۲۸ میلی متر، بشرویه پنج میلی متر، سربیشه ۱۹ میلی متر و درمیان نیز ۱۰ میلی متر بوده است.

خندان رو افزود: بیشترین میزان بارندگی طی ۲۴ ساعت گذشته در محمدآباد قاین با ۶۱ میلی متر بوده است.