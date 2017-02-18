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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۰

با حضور معاون قوه قضائیه؛

نخستین مجتمع رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان درکرمانشاه افتتاح شد

نخستین مجتمع رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان درکرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- نخستین مجتمع قضایی رسیدگی به اطفال و نوجوانان کشور در استان کرمانشاه با حضور معاون قوه قضائیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش طی امروز شنبه با حضور محمدباقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضائیه مجتمع قضائی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در استان کرمانشاه افتتاح شد.

محمدرضا عدالت خوا، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در حاشیه این افتتاح و در جمع خبرنگاران گفت: برای اینکه جرایم و تخلفاتی که اطفال و نوجوانان انجام می دهند یک شرایط خاصی برای رسیدگی نیاز دارد و با مشاوره‌های خاص باید صورت بگیرد و قضات نیز باید شرایط خاص و دوره‌های خاصی را بگذرانند این مجتمع ایجاد شده است.

وی افزود: با ایجاد این مجتمع یک محیطی مجزا از محیط دادگستری برای نوجوانان در نظر گرفتیم که امروز به دست جناب آقای دکتر الفت، معاون پیشگیری قوه قضائیاه افتتاح شد و انشاء الله خدمات را به نواجوانان و اطفال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، این مجتمع را نخستین مجتمع رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در کشور دانست و گفت: در کشور نمونه ای به این شیوه نداریم که تجدید نظر، اجرای احکام، سرپرستی، شعب کیفری ویژه اطفال و نوجوانان یک جا جمع شده باشد.

کد مطلب 3910035

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