سفر رئیس کمیته ملی المپیک به محل بازی های آسیایی زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های آسیایی زمستانی در سال ۲۰۱۷ فردا یکشنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در ساپورو ژاپن آغاز شده و تا هشتم اسفندماه ادامه خواهد داشت. کاروان ایران به سرپرستی سیدعبدی افتخاری، رئیس فدراسیون اسکی و با ترکیبی متشکل از ۱۰ ورزشکار در این دوره بازی های شرکت کرده است.

در فاصله یک روز به آغاز این دوره بازی های آسیایی زمستانی، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک به ژاپن سفر کرده است تا از محل برگزاری این بازی ها بازدید کرده و از نزدیک در جریان چگونگی عملکرد ملی پوشان کشورمان هم قرار بگیرد.

وی فردا نیز در مراسم افتتاحیه حضور خواهد داشت. ضمن اینکه قرار است علاوه بر بازدید از تمرینات ملی پوشان اسکی آلپاین و اسنوبرد ایران نشست هایی را نیز با اعضای ستاد برگزاری این دوره از بازی‌های آسیایی زمستانی داشته باشد.