کشف مولکول های حیات در یک سیاره کوتوله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، فضاپیمای Dawnسازمان ناسا مولکول هایی ارگانیکی در این سیاره یافته اند که مبنای حیات هستند.

براساس تحقیقی که به تازگی در ژورنال ساینس منتشر شده، مولکول های یافت شده کربن هستند. به نظر می رسد مولکول های ارگانیک به وسیله شهاب سنگ به Ceres منتقل نشده اند. بلکه در خود این سیاره ساخته می شوند.

مایکل کوپرز یکی از سیاره شناسان در مرکز فضایی اروپا دراین باره می گوید: چون Ceres یک سیاره کوتوله است احتمال زیاد وجود دارد که هنوز هم گرمای مربوط به دوره تشکیل سیاره را در خود داشته باشد. حتی ممکن است حاوی یک اقیانوس زیر پوسته ای باشد و همین امر امکان تشکیل بلوک های اولیه حیات را در آن بیشتر می کند.

در این صورت باید Ceresهم به گروه سیاره هایی مانند مریخ وقمرهای سیارات عظیم در منظومه شمسی اضافه کرد که به احتمال زیاد نوعی حیات در خود دارند.