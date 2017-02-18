به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رازقی گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط جوی و بارش‌ها در تهران جذب بار صبحگاهی با تاخیر مواجه شده است.

وی افزود: به دنبال بارش برف و باران در تهران سطح معابر لغزنده شده و سرعت خودروها کاهش پیدا کرده که همین امر سبب افزایش بار ترافیکی شده است، به طوری که بار صبحگاهی که هر روز بین ساعت ۸ الی ۸:۳۰ تخلیه می‌شد امروز به دلیل وجود سامانه‌های بارشی همچنان ادامه دارد.

رزاقی بیان کرد: در حال حاضر در بزرگراه‌های شمالی تهران از جمله بزرگراه بابایی، صدر،‌ حکیم، همت، نیاش،‌ یادگار امام و چمران بار ترافیکی سنگین و نیمه سنگین را شاهد هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران گفت: با توجه به شرایط جوی و بارش‌ها در تهران به رانندگان توصیه می‌کنیم تا هنگام تردد سرعت مطمئنه،‌ رعایت فاصله طولی و سالم بودن تجهیزات ایمنی خودروهای خوب به خصوص برف پاک‌کن‌ها را مدنظر قرار دهند.