به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رازقی گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط جوی و بارشها در تهران جذب بار صبحگاهی با تاخیر مواجه شده است.
وی افزود: به دنبال بارش برف و باران در تهران سطح معابر لغزنده شده و سرعت خودروها کاهش پیدا کرده که همین امر سبب افزایش بار ترافیکی شده است، به طوری که بار صبحگاهی که هر روز بین ساعت ۸ الی ۸:۳۰ تخلیه میشد امروز به دلیل وجود سامانههای بارشی همچنان ادامه دارد.
رزاقی بیان کرد: در حال حاضر در بزرگراههای شمالی تهران از جمله بزرگراه بابایی، صدر، حکیم، همت، نیاش، یادگار امام و چمران بار ترافیکی سنگین و نیمه سنگین را شاهد هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران گفت: با توجه به شرایط جوی و بارشها در تهران به رانندگان توصیه میکنیم تا هنگام تردد سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی و سالم بودن تجهیزات ایمنی خودروهای خوب به خصوص برف پاککنها را مدنظر قرار دهند.
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