آدینه محمد سویدانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ابلاغ اعتباری به میزان ۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال که در ماه جاری از محل بودجه سفر رهبری اختصاص یافت، ۹۹ درصد مصوبات این سفر محقق شد.

سویدانلویی تصریح کرد: از این رقم مبلغ ٣۵ میلیارد و ٩۰۰ میلیون ریال در حوزه میراث فرهنگی به مرمت امامزاده‌ها، بقاع متبرکه تاریخی، بناهای تاریخی، کاروانسراها و مرمت بافت‌های تاریخی اختصاص دارد.

وی افزود: مبلغ ١۶ میلیارد و ٨۰۰ میلیون ریال نیز در حوزه گردشگری به ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و ساخت کمپینگ ها و همچنین ساماندهی روستاهای هدف گردشگری هزینه خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، کمک به صنایع‌دستی و مرمت آثار تاریخی ازجمله مواردی است که در سفر رهبری مصوبه گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: بیش از ۱۵ هزار هنرمند در رشته‌های مختلف هنرهای سنتی و صنایع‌دستی این استان فعالیت دارند.

سویدانلویی اظهار کرد: یک هزار و ۲۰۰ بنای تاریخی در خراسان شمالی شناسایی‌شده که از این تعداد ۵۶۰ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.