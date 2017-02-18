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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۱

بالگردهای هلال احمر امروز به مناطق سیل زده فارس می روند

بالگردهای هلال احمر امروز به مناطق سیل زده فارس می روند

شیراز- دو فروند بالگرد هلال احمر امروز شنبه کمک های امدادی را به مناطق سیل زده استان فارس می رسانند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر فارس در این رابطه به خبرنگار مهر افزود: یک فروند  بالگرد امروز صبح به سمت داراب پرواز کرده است.

فیض‌الله جعفری افزود: بالگرد دوم نیز از خوزستان به سمت فارس حرکت می کند که این بالگرد نیز قرار است به سمت جهرم پرواز داشته باشد.

وی افزود: این بالگردها حامل اقلام امدادی و زیستی هستند که امروز به مردم داراب و جهرم کمک رسانی خواهند کرد.

به  گزارش مهر، طی یکی دو روز گذشته که هوای استان فارس بارانی بود بالگردهای هلال احمر با خاطر شرایط نامساعد جوی قادر به پرواز نبودند اما امروز با مساعد شدن هوا امکان پرواز فراهم شد.

کد مطلب 3910049

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