کنگره ملی شعر آیه های جهاد در زنجان برگزار می شود

دبیر کنگره کنگره ملی شعر آیه های جهاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این کنگره با نگاهی به کودک کشی از زمان واقعه عاشورا تا به امروز، با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حسینیه اعظم زنجان و مجمع شاعران اهل بیت(ع) در زنجان برگزار می شود.

سید کریم حری با بیان اینکه کنگره ملی شعر آیه های جهاد در دوبخش اصلی و ویژه برگزار می شود، افزود: آثاری در خصوص شهادت حضرت علی اصغر(ع)، حضرت رقیه، حضرت عبدالله بن حسن، طفلان حضرت زینب، و طفلان حضرت مسلم در بخش اصلی جشنواره کنگره ارائه می شوند.

وی با اشاره به اینکه آثار به دو زبان ترکی و فارسی در کنگره ملی شعر آیه های جهاد ارائه می شوند، ادامه داد: بخش ویژه جشنواره در زمینه مدافعان حرم اهل بیت(ع) است.

حری مهلت ارسال آثار به دبیر خانه جشنواره را تا۳۰ اسفندماه سالجاری اعلام کرد و افزود: علاقمندان به شرکت در این کنگره می توانند آثار خود را از طریق شماره تلگرام ۰۹۱۰۹۶۰۳۹۹۱ و یا آدرس الکترونیکی L.yahosein@gmail.com به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

به گفته حری آثار منتخب و برگزیده کنگره ملی شعر آیه های جهاد در قالب کتاب منتشر و از ۱۸ اثر برتر تقدیر خواهد شد.