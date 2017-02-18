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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

کنگره ملی شعر آیه های جهاد در زنجان برگزار می شود

کنگره ملی شعر آیه های جهاد در زنجان برگزار می شود

زنجان-کنگره ملی شعر آیه های جهاد، با نگاهی به کودک کشی از عاشورا تا امروز در زنجان برگزار می شود.

دبیر کنگره کنگره ملی شعر آیه های جهاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این کنگره با نگاهی به کودک کشی از زمان واقعه عاشورا تا به امروز، با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، حسینیه اعظم زنجان و مجمع شاعران اهل بیت(ع) در زنجان برگزار می شود.

سید کریم حری با بیان اینکه کنگره ملی شعر آیه های جهاد  در دوبخش اصلی و ویژه برگزار می شود، افزود: آثاری در خصوص شهادت حضرت علی اصغر(ع)، حضرت رقیه، حضرت عبدالله بن حسن، طفلان حضرت زینب،  و طفلان حضرت مسلم در بخش اصلی جشنواره کنگره ارائه می شوند.

وی با اشاره به اینکه آثار به دو زبان ترکی و فارسی در کنگره ملی شعر آیه های جهاد ارائه می شوند، ادامه داد: بخش ویژه جشنواره در زمینه مدافعان حرم اهل بیت(ع) است.

حری مهلت ارسال آثار به دبیر خانه جشنواره را تا۳۰ اسفندماه سالجاری اعلام کرد و افزود: علاقمندان به شرکت در  این کنگره می توانند آثار خود را از طریق شماره تلگرام ۰۹۱۰۹۶۰۳۹۹۱ و یا آدرس الکترونیکی L.yahosein@gmail.com به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

به گفته حری آثار منتخب و برگزیده کنگره ملی شعر آیه های جهاد در قالب کتاب منتشر و از ۱۸ اثر برتر تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 3910061

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