جذب ۸.۵ میلیون متر مکعب سیل در سفره های زیرزمینی پاسارگاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خسروانیان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از نزول رحمت الهی افزود: از سال ۱۳۷۲ تا کنون بالغ بر ده ها طرح و پروژ آبخیزداری اعم از پخش سیلاب، بند های خاکی و سنگی ملاتی، حوضچه های تغذیه مصنوعی، سد های خاکی، چک دم و غیره در شهرستان پاسارگاد اجرا شده است.

وی ادامه داد: این طرح ها و پروژه های آبخیزداری در حوضه های آبخیز، سرپنیران، کردشول، مادر سلیمان، ابوالوردی، مبارک آباد، خرسی، سوباتان، علی رسیده به منظور کنترل سیلاب حوضه های شهری، روستاها و جهت جلوگیری از فرسایش، کنترل رسوب سد مخزنی سیوند و تغذیه سفره های زیر زمینی در قالب پروژه های ملی و استانی اجرا شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد گفت: با توجه به بارندگی سامانه بارشی اخیر به میزان ۱۷۵.۲ میلی متر تمامی پروژه ها آبگیری صورت گرفت که پروژه های اخیر توانستند بالغ بر ۸.۵ میلیون متر مکعب سیل را مهار و به تدریج جذب سفره های زیر زمینی کنند.

خسروانیان افزود: اجرای پروژه های مذکور با توجه به اینکه سال های قبل سیلاب های مخربی شهر سعادتشهر مرکز شهرستان پاسارگاد و برخی از روستاها و جاده اصلی شیراز- اصفهان را تهدید و سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی وارد می کرد اکنون این نقمت با همت والای مردم و مسئولان، همکاران منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد، معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان فارس، سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور و تمامی مسوولان دست اندر کار نظام جمهوری اسلامی ایران به نعمتی گران بها تبدیل شده است.

وی در ادامه از مسئولان خواست با توجه به پتانسیل موجود در حوضه های آبخیز که سالانه روان آبهای زیادی به رغم کمبود آب از دسترس خارج می شود در جهت تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز، مهار و مدیریت روان آبها عنایت لازم را داشته باشند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات بخش دولتی نیاز به مشارکت فعال ذی نفعان، بهره برداران و همچنین در صورت امکان خیرین در انجام مطالعه و اجرای پروژه های آبخیزداری داریم.

خسروانیان همچنین از مردم شریف و طبیعت دوست خواست همکاری لازم در خصوص حفاظت و نگهداری از پروژه های انجام شده منابع طبیعی و آبخیزداری را داشته باشند.