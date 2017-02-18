۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۲

در جلسه ۱۶۸ ام شورای شهر اصفهان؛

بودجه دو هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی شهرداری تصویب شد

اصفهان - بودجه دو هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی شهرداری اصفهان در سال ۹۶ صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال ۹۶ شهرداری اصفهان حدود یک ماه گذشته از سوی شهرداری تقدیم شورا شد و امروز پس از یک ماه بررسی در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر در یکصد و شصت و هشتمین جلسه علنی این شورا به تصویب رسید.

بودجه اولیه ارائه شده از سوی شهرداری اصفهان سه هزار میلیارد تومان بود که با توجه به الزام شورای شهر اصفهان بر انقباضی بودن این بودجه شهرداری این بودجه را تا دو هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان کاهش داد.

سهم اعتبارات جاری شهرداری در بودجه ۹۶ حدود ۷۵۰ میلیارد تومان و معادل ۳۴ درصد بودجه اعلام شد و اعتبارات عمرانی سال ۹۶ شهرداری اصفهان نیز یک هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان معادل ۶۶ درصد بودجه برآورد شده است.

همچنین میزان مطالبات شهرداری اصفهان از محل مالیات بر ارزش افزوده از دولت ۵۶۵ میلیارد تومان اعلام شد ضمن اینکه شهرداری اصفهان اجازه انتشار و فروش ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت داده شده است.

