ساز و سماع در تازه ترین «شب شنبه ها»/ هرگز به ترکیه نمی روم

محمد مبصریان آهنگساز و خواننده این ویژه برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی این کنسرت که به گفته او یکی از متفاوت ترین اجراهای زنده ویژه برنامه «شب شنبه ها» خواهد بود، توضیح داد: آنچه که در این برنامه موسیقایی نمایشی برای مخاطبان اجرا می شود، ارائه گوشه ای از ادبیات کلاسیک ایران است که این بار با به کار گیری یک موسیقی متفاوت و مورد علاقه نسل جوان اجرا می شود.

وی ادامه داد: ما در این کنسرت کوشش کرده ایم سبک موسیقی را طوری طراحی کنیم که نسل جوان موسیقی ایران به ویژه نسل دهه ۷۰ با شکل و شمایلی جذاب و هیجان انگیز با ادبیات کلاسیک ایران آشنا شود، این در حالی است که در کنار اجرای این سبک بنا داریم با حرکات آیینی سماع که ترکیه ای ها آن را به نام خود مصادره کردند، فضایی را به وجود آوریم که مخاطبان با شکل جدیدی از این اجرای آیینی آشنا شوند.

این هنرمند بیان کرد: مولوی در کنار قدرت معجزه آسایی که در عرصه موسیقی داشت، یک سماع گر هم بود که متاسفانه کشور ترکیه این آیین را به عاریت گرفت تا بتواند به وسیله آن برای خود کسب درآمد کند. اما بسیاری از اهالی موسیقی و ادبیات می دانند آنچه در این کشور به عنوان سماع گری اجرا می شود فقط بخشی از این آیین است که باید درباره آن تمرکز بیشتری کرد. به همین جهت بنده و همکارانم در گروه «رابو» تلاش کردیم که تا با ایجاد تغییراتی، نوع و سبک جدیدی از آیین سماع گری را به مخاطبان نشان دهیم.

مبصریان افزود: بنده طی سال های گذشته بارها و بارها برای حضور در کشور ترکیه جهت اجرای آیین سماع دعوت به کار شدم اما هرگز این دعوت و پیشنهاد را نپذیرفتم چون بر این باورم این آیین، یک آیین کاملا ایرانی است که باید در همین کشور خودمان به مخاطبان معرفی شود. اتفاقا به همین جهت است که تلاش داریم با برپایی چنین کنسرت هایی که به نوعی مقدمه ای برای فعالیت های دیگر است به مخاطبان فرآینده جدیدی را معرفی کنیم که امیدوارم مورد رضایت آن ها قرار گیرد.

این آهنگساز و خواننده توضیح داد: آنچه در کنسرت «ساز و سماع» برای مخاطبان اجرا می شود ارائه یک موسیقی تلفیقی است که به لحاظ موسیقایی و فلسفه اجرا تمام تلاش خود را انجام می دهد تا به سهم خود به معرفی ابیاتی از ادبیات کلاسیک ایران به ویژه حافظ و مولوی بپردازد. این نکته را هم بدانید که سماع و سماع گری اصلا کار ساده ای نیست که در ترکیه فقط بخش ساده ای از آن را برای مردم اجرا می کنند. این آیین فضایی به شدت سخت و دشوار است که ما با برگزاری این برنامه ها سعی در ارائه ای متفاوت از آن را داریم.

وی در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: راهی که من در عرصه موسیقی انتخاب کردم حضور در آسانسوری یک طرفه است که مدتی است حضور در این فضا را شروع کردم و برای آن وقت گذاشتم. من بیش از ۴۹ سال دارم و حضور در چنین عرصه ای اصلا به منزله یک کار جهت سرگرمی نیست. من برای کلمه به کلمه آنچه در کنسرت ها اجرا می شود بعد از جستجوهای بسیار فراوان و پاسخ گرفتن از سوالاتم به موسیقی رسیدم و امیدوارم این کنسرت مقدمه ای برای حضور در عرصه های گسترده حوزه موسیقی باشد.

کنسرت «ساز و سماع» ساعت ۲۲ شنبه هفتم اسفند در یازدهمین ویژه برنامه «شب شنبه ها» با همراهی گروه «رابو» به رهبری مجتبی ضیایی، آهنگسازی و خوانندگی محمد مبصریان در مجموعه تئاتر مستقل تهران برگزار می شود.

در این کنسرت داود قنبری نوازنده دف و سازهای کوبه ای، امیر فرزانه نوازنده فلوت، آمیتیس ایوانی نوازنده گیتار آکوستیک، رضا علی نوری نوازنده تنبور، امین نجف زاده نوازنده پرکاشن، احمد جواهری نوازنده ویولن، عارف ایوانی نوازنده درام، محمد حسین سخانش نوازنده گیتار الکتریک، محمد اسدی نوازنده گیتار باس، آذین کریمی راد دکلمه، نوید سیادت سماع گر، آصف جاودان فر سماع گر، علیرضا مرادزاد سماع گر و مجید سیادت برنامه ریزی و هماهنگی، گروه اجرایی را تشکیل می دهند.