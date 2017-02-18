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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

وزیر علوم خبر داد:

تعیین تکلیف دانشگاهیان برای شرکت در انتخابات شورای شهر

تعیین تکلیف دانشگاهیان برای شرکت در انتخابات شورای شهر

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چگونگی شرکت اعضای هیأت علمی و رؤسای دانشگاه‌ها را در انتخابات شورای شهر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی در حاشیه افتتاح مجموعه فرهنگی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی که صبح امروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به نزدیک شدن ثبت‌نام انتخابات شورای شهر، تعیین تکلیف اساتید و رؤسای دانشگاه‌هایی که می‌خواهند در این انتخابات شرکت کنند، چیست، گفت: مانعی ندارد، اگر طبق ضوابط عمل کنند.

وی افزود: اساتید و مسئولین دانشگاهها اگر می‌خواهند استعفا دهند، به موقع طبق ضوابط استعفا دهند. برای دانشجویان نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.

وزیر علوم گفت: کارمندان دولت نیز باید ۶ ماه جلوتر اطلاع دهند.

وی گفت: نقطه نظرات اساتید دانشگاه را پیگیری می کنیم درباره افزایش حقوق اساتید طرح هایی داریم ولی با توجه به شرایط کشور و داستان حقوق های نجومی بعید به نظر می رسد به موقع انجام شود.

وی ادامه داد: ساماندهی آموزش عالی تصویب شده و پیگری می شود. ۶۰۰ رشته بازنگری شده امسال نیز رشته هایی که بیش از ۵ سال عمر داشته باشند بازنگری می شوند.

وزیر علوم افزود: طرح داریم دانشگاه های سطح یک و دو دروس خود را بازنگری و تدوین کنند همچنین ۷۱ رشته جدید مصوب شده که همه بین رشته ای است و جایگزین رشته های قدیمی خواهد شد.

کد مطلب 3910076
زهرا سیفی

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