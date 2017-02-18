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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

شکایت فدراسیون بسکتبال از «درک باورمن» هنوز به نتیجه نرسیده است

شکایت فدراسیون بسکتبال از «درک باورمن» هنوز به نتیجه نرسیده است

فدراسیون بسکتبال در مورد شکوائیه ای که علیه «درک باورمن» سرمربی پیشین تیم ملی به مرجع حل اختلاف فیبا ارسال کرد، هنوز به نتیجه نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اقدامی که «درک باورمن» برای فسخ یک طرفه قراردادش با تیم ملی بسکتبال ایران انجام داد، مسئولان فدراسیون علیه وی و برای پیگیری حق و حقوق خود در رابطه با اقدامی که این مربی انجام داد، شکوائیه ای را به BAT، مرجع حل اختلاف فدراسیون بین المللی بسکتبال (فیبا) ارسال کردند. این شکوائیه به دو زبان انگلیسی و فرانسه در اختیار این مرجع قرار گرفت.

حدود یک ماه از ارسال این شکوائیه می گذرد اما مرجع حل اختلاف فیبا هنوز پاسخی به شکایت ایران نداده است. در همین رابطه محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جای نگرانی نیست. دیر نشده و برای گرفتن نتیجه هنوز فرصت داریم. به هر حال این مسئله قانونی است که باید قانونی به آن رسیدگی شده و نتیجه اعلام شود. فدراسیون بسکتبال هم پیگیری های لازم را انجام خواهد داد تا نتیجه قطعی هرچه زودتر اعلام شود.

پیش از این مهدی یوسفی صادقلو، متخصص حقوق ورزش و کیل فدراسیون بسکتبال در پرونده درک باورمن در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که مطالبه حقوق یک ماهه درک باورمن و خسارت های مالی مسئولیت های مدنی و حرفه ای این مربی، از جمله مواردی است که در شکوائیه تنظیم شده به آن اشاره شده است.

کد مطلب 3910083
زینب حاجی حسینی

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