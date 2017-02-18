رایزنی مرکل و معاون ترامپ در مونیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان قرار است امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با «مایک پنس» معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند.

این اولین دیدار صدر اعظم آلمان با یکی از اعضای دولت جدید آمریکا است.

پیشتر اعلام شده بود که معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان حضور در کنفرانش امنیتی مونیخ قرار است به این نکته اشاره کند که اروپا یک شریک ضروری و حتمی برای آمریکا بوده و هست.

وی پیش از سفر به مونیخ چندین مذاکره را با مقام‌ات اروپایی در بروکسل انجام داده است که از جمله آنها می توان به دیدار و گفتگو با «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو اشاره کرد.

پنجاه و سومین نشست امنیتی مونیخ از دیروز به مدت ۳ روز در آلمان برگزار می شود.