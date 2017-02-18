تداوم صدرنشینی دانشگاه آزاد و مقاومت بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون کاراته، سوپرلیگ کاراته بانوان روز جمعه با انجام ۱۸ دیدار از هفته سوم در سالن شهید کبکانیان تهران پیگیری شد که در پایان و در گروه اول، دانشگاه آزاد با ۱۸ امتیاز از ۶ بازی یک پله صعود کرد و به صدر جدول رسید. پیام نور فارس با ۱۵ امتیاز به رده دوم رفت و بنیامین تهران با ۱۲ امتیاز جایگاهش را در رده سوم حفظ کرد.

تیم صنعت مس رفسنجان با ۹ امتیاز، سرای محله تجریش با ۶ امتیاز، باشگاه نصیری با ۳ امتیاز و ستارگان کردستان بدون امتیاز در جایگاه چهارم تا هفتم جدول رده بندی قرار دارند.

اما در گروه دوم، مقاومت بسیج با ۱۸ امتیاز از ۶ بازی جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. جوانه صفادشت با ۱۵ امتیاز در جایگاه دوم و پیام نور مرکزی با ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم های هیات کاراته سمنان با ۹ امتیاز، هیات کاراته زنجان با ۳ امتیاز و ۶۲ امتیاز انفرادی، هیات کاراته خراسان رضوی با ۳ امتیاز و ۴۴ امتیاز انفرادی و هیات کاراته کردستان با ۳ امتیاز و ۴۷ امتیاز انفرادی به ترتیب چهارم تا هفتم هستند.



نتایج هفته سوم در گروه اول

مرحله پنجم از دور رفت:

* ستارگان کردستان صفر – سرای تجریش ۲۸

* باشگاه نصیری ۷ – صنعت مس فسنجان ۲۰

* دانشگاه آزاد اسلامی ۲۸ – بنیامین تهران صفر

مرحله ششم از دور رفت:

* باشگاه نصیری ۶ – پیام نور فارس ۲۲

* دانشگاه آزاد اسلامی ۲۸ – سرای تجریش صفر

* بنیامین تهران ۲۰ - صنعت مس رفسنجان ۶

مرحله هفتم از دور رفت:

* دانشگاه آزاد اسلامی ۲۸ – ستارگان کردستان صفر

* بنیامین تهران ۱۲ - پیام نور فارس ۱۶

* صنعت مس رفسنجان ۱۴ - سرای تجریش ۱۲

نتایج هفته سوم در گروه دوم

مرحله پنجم از دور رفت:

* هیات کاراته کردستان ۱۴ – هیات کاراته زنجان ۱۳

* هیات کاراته سمنان ۱۱ – پیام نور مرکزی ۱۵

* مقاومت بسیج ۱۷ – جوانه صفادشت ۱۰

مرحله ششم از دور رفت:

* هیات کاراته سمنان ۱۷ – هیات کاراته خراسان رضوی ۹

* مقاومت بسیج ۲۵ – هیات کاراته زنجان ۳

* جوانه صفادشت ۱۹ - پیام نور مرکزی ۹

مرحله هفتم از دور رفت:

* مقاومت بسیج ۲۸ – هیان کاراته کردستان صفر

* جوانه صفادشت ۲۳ - هیات کاراته خراسان رضوی ۴

* پیام نور مرکزی ۱۷ - هیات کاراته زنجان ۱۰