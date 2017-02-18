به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح شنبه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری صنعت و معدن استان سمنان با تاکید بر منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، در تهران با اشاره به مزیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در استان، ابراز داشت: امروز زمینه های فراوانی برای ایجاد سرمایه گذاری وجود دارد برای مثال یکی از فرصت های خوب موجود در استان، وضعیت لوجستیکی آن است.

وی خاطرنشان کرد: امروز سمنان بر سرچهار راه شمالشرق ایران به گونه ای قرار گرفته که با هشت استان مراوده دارد و این نزدیکی به پایتخت و موقعیت دروازه وار برای شرق کشور از این استان، به مثابه یکی از ظرفیت های سرمایه گذاری در بین استان های شمالی کشور ساخته است.

استاندار سمنان با بیان اینکه یکی دیگر از ظرفیت های خوب این استان در کنار نزدیکی به پایتخت و وضعیت لوجستیکی، نیروی کار مستعد و ظرفیت های بومی است، افزود: قرار گیری سمنان بر سر تلاقی دو کریدور شمال-جنوب، مسیر بندرامیر آباد به بندر عباس وشرق-غرب با ظرفیت عبور سالانه ۲۵میلیون زائر، استان را به یکی از نقاط مستعد سرمایه گذاری بدل ساخته است.

خباز همچنین با اشاره به مزیت های نسبی سرمایه گذاری در استان سمنان، گفت: به دلیل قرار گیری این استان بر سر چهار راه شامل-جنوب و شرق-غرب کشور به راحتی می توان تولیدات استان و همچنین سایر استان های مجاور را از طریق راه های دیار قومس به اقصی نقاط کشور ارسال کرد.

وی وجود زمین های وسیع و آماده واگذاری برای زیرساخت های تولیدی را دیگر ویژگی استان سمنان دانست و ابراز داشت: امروز مجموعه مدیریت استان آماده همراهی کامل با سرمایه گذارانی است که با درک زمینه های مزیت دار این استان برای سرمایه گذاری به سمنان پای می گذارند لذا ما حمایت از سرمایه گذاری را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم.

استاندار سمنان با بیان اینکه امروز اقلیم ویژه استان از مزیت های ارزشمندی است که این دیار را منحصر به فرد می کند، افزود: امروز اگر در استان قصد مشاهده چهار اقلیم بیابانی، جنگل، کوهستان و دریا را داریم تنها با دو ساعت رانندگی موفق خواهیم شد لذا این مزیت ها می تواند در جذب سرمایه گذار به خصوص در حوزه های دارای ارزش افزوده و مقوله گردشگری و صنایع تبدیلی موثر باشد.

خباز با بیان اینکه مراکز آموزشی غنی و قوی در بعد غیر دولتی و دولتی دیگر ظرفیت استان برای جذب سرمایه گذاری است، گفت: از هر شش نفر ساکن استان، یک نفر دانشجو است و این نشان دهنده ظرفیت های علمی و نیروهای مستعد کاری در این دیار است.

وی بیان داشت: استان سمنان از لحاظ تعداد دانشجویان به جمعیت، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و یکی از افتخارات ما این است که ۵۴درصد دانشجویان ما در مقاطع تحصیلات تکمیلی درس می خوانند که این زمینه بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است چرا که دغدغه نیروی انسانی متخصص را از بین می برد.

استاندار سمنان درباره دیگر مزیت سرمایه گذاری در استان سمنان نیز توضیح داد: به کار گیری انرژی های نو از دیگر مزیت های این استان است چرا که آفتاب فراوان، دشت های کویری داغ و باد در نواحی مرتفع در زمره مزیت های این استان هستند که می تواند در زمینه بهره برداری از روش های نوین انرژی های پاک، پیشگام در سطح کشور باشد که این مقوله بخشی از دغدغه های سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد.

خباز با یادآوری اینکه استان سمنان از ظرفیت های معدنی، صنعتی و طبیعی فوق العاده برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برخوردار است، افزود: مسئولان برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان فرش قرمز پهن کرده اند.