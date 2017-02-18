همه مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست/ اسراف در جامعه بیداد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک اظهار داشت: امروز ما کارگزاران نظامی هستیم که رهبری آن را یک فقیه به عنوان نایب امام زمان(عج) عهده دار است، بنابراین وظیفه سنگین و خطیری بر عهده داریم و باید از این فرصت برای انجام تکالیف خود استفاده کنیم.

وی افزود: همه ما در حال حاضر تلاش های دشمن را مشاهده می کنیم و این فرمایش راهبردی امیرالمومنین(ع) برای همه ما راهگشا است که نشانه مدیریت خوب را در برنامه ریزی خوب و اجتناب از زیاده روی و ریخت و پاش دانسته اند.

دادستان کل کشور گفت: پس از انقلاب برنامه های توسعه و چشم انداز برای کشور تدوین شده که این برنامه ها در راستای همین فرمایش امیرالمومنین(ع) در راستای تدوین برنامه و حسن تدبیر است.

منتظری تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی کشور که امروز در تمامی عرصه ها خود را نشان می دهد مساله مورد اشاره دوم امیرالمومنین(ع) در روایت ذکر شده است که باید از ریخت و پاش و تبذیر خوددادری کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: نباید همه مشکلات کشور را به پای تحریم بگذاریم چرا باید در کشوری مثل ایران که در تحریم است، برخی ریخت و پاش ها و اسراف و تبذیرها انجام شود؟

دادستان کل کشور گفت: به طور مثال سالانه ۷۵هزار دلار ذرت بو داده به کشور وارد می شود و هزینه های واردات لوازم آرایشی، کالاهای غیرضروری و ماشین های چندصد میلیونی نیز به کشور سرسام آور است.

منتظری افزود: رهبر معظم انقلاب سال ها است که می فرمایند راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است، اما قاچاق کالا و اسراف و تبذیر و واردات کالاهای غیرضروری دقیقا ضد اقتصاد مقاومتی است.

وی بیان کرد: مسئولان به فرموده رهبر معظم انقلاب، باید اقداماتی که در راستای اقتصاد مقاومتی طی سال جاری انجام داده اند را جمع بندی و ارائه کنند تا از این طریق نقاط ضعف و قوت مشخص شده و بررسی شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان ساخت: در هر جامعه ای مهمترین مساله ای که سرنوشت آن جامعه و وضعیت رشد و پیشرفت آن را رقم می زند مساله اقتصاد و برنامه ریزی های این حوزه است اما متاسفانه امروز بخشی از مدیریت مالی کشورمان به انحراف کشیده شده است.

منتظری تصریح کرد: وضعیت بانکی و مالی کشور، داد و ستدها و مدیریت این حوزه، وضعیت خوب، مناسب و شایسته ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست و مردم نیز از مدیریت ها گله مند هستند.

وی افزود: مهمترین مولفه ای که باید در دستور کار خود قرار دهیم حرکت روی مرز قانون است، چرا که اگر مردم ببینند مسئولان قانونی عمل می کنند و روی خط قانون گام برمی دارند سختی ها و مشکلات را تحمل خواهند کرد و حتی به کمک مسئولان می آیند.

دادستان کل کشور در بخش دیگر سخنان خود گفت: باید متوجه برنامه های دشمن باشیم همانطور که امام صادق(ع) می فرمایند؛ « تو حق نداری به دشمن خائن اطمینان کنی» که این فرمایش باید در دستور کار ما قرار گیرد.

منتظری با اشاره به اینکه نباید به دشمن خائن اعتماد کنیم، تصریح کرد: دشمن بیش از نیم قرن است که خود را به ما نشان داده و پس از پیروزی انقلاب نیز از هیچ توطئه ای فروگذار نکرده است و بر ما واضح است که نباید به چنین دشمنی اعتماد کنیم.

وی افزود: باید در زمینه اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی فرمایشات مقام معظم رهبری تمام تلاش خوذ را به کار گیریم به ویزه در استان مرکزی که یک استان صنعتی است امکان و ظرفیت آن وجود دارد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در استان کمیته ای تشکیل شود تا مشکلات صنایع استان مورد بررسی قرار گیرد و از رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز انتظار داریم در این زمینه با مسئولان استان همکاری و تعامل داشته باشد.

منتظری گفت: مشکلات صنایع استان باید با تدبیر، مدیریت و حسن سیاست حل شود و در راستای دفاع از حقوق عمومی مردم، تا زمانی که بنده در این سمت هستم دادستان ها را ملزم می کنم که در دفاع از حق عامه مردم، تمام تلاش و جدیت خود را به کار گیرند.

وی خاطرنشان ساخت: از دستگاه های مرتبط با این موضوع انتظار می رود که موضوع حقوق عامه مردم را مدنظر قرار دهند و موارد را به دادستانی برای پیگیری موضوع ارجاع دهند و اگر قرار است حقوق مردم مورد پیگیری قرار گیرد این اقدام از طریق قانونی دنبال شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان ساخت: مساله منابع طبیعی، عرصه جنگل ها و مراتع، حریم رودخانه ها، منابع آبی و حفر چاه های غیرمجاز جزو حقوق عامه مردم است که دستگاه های مرتبط با هر کدام از این حوزه ها باید این موضوعات را پیگیری و از تضییع حقوق عامه جلوگیری کنند و در صورتی که چنین اقدامی انجام شد، موضوع را به دادستانی برای اقدام و برخورد قانونی ارجاع دهند.