نخبگان سیاسی اروپا تهدید های اصلی را نمی بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آلکسی پوشکوف» رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه گفت که نخبگان منطقه اروپا- آتلانتیک در خواب هستند و تهدید اصلی را فرضی می پندارند.

وی در واکنش به اولین روز برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در حساب توئیتر خود نوشت: احساس من نسبت به کنفرانس مونیخ این است که نخبگان و مسئولین سیاسی منطقه اروپا- آتلانتیک، در خواب هستند و تهدید های اصلی را فرضی می پندارند و فقط درمورد مسائل، شعار می دهند.

کنفرانس مونیخ یکی از مهمترین نشست هایی است که در موضوع امنیت برگزار می شود. در نشست امسال که از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ (۲۹ بهمن تا اول اسفند) فوریه برگزار می شود، بیش از ۳۰ رئیس جمهوری و ۸۰ وزیر دفاع حضور دارند.

در روز اول این مذاکرات که دیروز شروع شد «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه با «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در خصوص چشم انداز گسترش روابط روسیه و کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی بحث و گفتگو کردند.

موضوعات مورد بحث در روز اول کنفرانس مونیخ، اوضاع سوریه، اوکراین، مشکلات مهاجران، آزمایش های هسته ای کره شمالی و دیگر مسائل بود.