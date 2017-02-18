کاهش حداقلی آسیب‌ به اطفال و نوجوانان در مقابله با جرم هدف ما است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت امروز شنبه در حاشیه افتتاح نخستین مجتمع قضائی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و در جمع خبرنگاران گفت: توجه به این نکته برای همه مسئولین کشورها در واقع در دنیا لازم است.
وی افزود: همانگونه که می دانید در واقع آینده کشورها را اطفال، نوجوانان و جوانان آن کشورها رقم می زنند.
معاون پیشگیری قوه قضائیه تصریح کرد: متاسفانه با صنعتی شدن نظامات جرائم اطفال هم شیوع و گسترش پیدا کرد. مخصوصا با راهاندازی فضاهای مجازی این جرایم به سطح افراد کم سن و سال رسوخ کرد.
وی تاکید کرد: حکومت ها -با توجه به اینکه جوانان حساسیت دارند و نوع آسیب هایی که در سن جوانی به آنها وارد می شود، به متاسفانه در طول عمرشان همراه خودشان دارند و آینده آنها را به خطر می اندازد- تلاش جدی می کنند که این آسیب به حداقل برسد.
الفت گفت: سن ارتکاب به جرم یا سن مسئولیت در کشور ما تعریف شده است و برای دختر خانم ها ۹ سال تمام قمری و آقا پسرها ۱۵ سال تمام قمری سن تکلیف یا سن اعمال مسئولیت کیفری است.
وی افزود: زیر این سن را طفل تلقی کرده و مسئولیت کیفری را متوجه آنها نمی دانیم و بالای این سن را و حداکثر تا ۱۸ سال تمام شمسی را نوجوان حساب می کنیم و رسیدگی به جرایمشان را مطابق دستور قانونگذار در دادگاه های اطفال انجام میدهیم.
معاون پیشگیری قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به آن حساسیت هایی که در مورد اطفال و نوجوانان عرض کردم، در کشور ما هم قانونگذار دستور داده است که دادگاه های اطفال برپا شود، قضات آن باید ویژگی داشته باشند، از نظر سن، مهارت، شایستگی و تعهد تاکید کرده اند که خوب است که فرزند هم داشته باشند و احساسات پدری را هم نسبت به بزهکاران جوان در دادگاه اعمال کنند.
وی افزود: تلاش بر این است که فرآیند تحقیقات مقدماتی، دادرسی های مربوط به اطفال از زمان وقوع و کشف توسط پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، از نظر تحقیقات توسط دادسراهایی که مزین به وجود قضاتی است- که اطلاعات و شایستگی لازم در این مورد را دارند- و دادگاه های اطفال و دادگاه کیفری ۱ ویژه اطفال و دادگاه تجدید نظر عموما و نوعا قضات مجرب و پرسنل مجرب در آن فعال باشد صورت گیرد.
الفت ادامه داد: قانونگذار تاکید کرده که حتما در این مجتمعها مشاور وجود داشته باشد و برای بزهکاران زن نیز ترجیحا مشاور زن وجود داشته باشد.
وی گفت: الا ای الحال اقدام خوبی که در کرمانشاه صورت گرفته این است که فرآیند این دادرسی را در یک مکان- برای اینکه هم نظارت و کنترل کنند و هم بهترین دادرسی ها و کم آسیب ترین دادرسی ها را صورت بدهند و تصمیمات فنی و علمی را اتخاذ کنند- طراحی کردند که اقدام بسیار مطلوبی است.
معاون پیشگیری قوه قضائیه در خصوص تعداد پرسنل و مشاورین این مجتمع ها و مراکز در کشور گفت: این تعداد در هر حوزه قضایی متفاوت است و قانونگذار گفته افرادی که به عنوان مشاور- چه روانشناس و چه متخصصین دیگر- باید توسط روسای دادگستری هر شهرستان به رئیس کل دادگستری معرفی شوند و ایشان ترتیبات مربوط به گزینش آنها را انجام دهند و از بین آن افراد شایسته ترین آنها انتخاب شوند که در کرمانشاه این اتفاق افتاده است.
وی در خصوص اینکه چرا نخستین مجتمع در استان کرمانشاه راه اندازی شده است؟ گفت: استان کرمانشاه در پیشگیری از جرائم و ایجاد این مجتمع پیشرو بوده و به صورت ابتکاری خود مسئولین قضائی استان برای انجام این کار پیشقدم شدند و طی دعوتی که به عمل آوردند ما آمدیم که هم کار را ببینیم و هم از آنها تقدیر و تشکر به عمل آوریم و این مجتمع نیز کلید بخورد.
طبق گفته رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، ۷۰ نفر پرسنل قضائی اعم از مشاور، روانشناس، قاضی و... در این مجتمع به کار گرفته شده اند.
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