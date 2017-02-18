پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته بودجه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مجاوری در جمع خبرنگاران درباره روند پیش بینی بودجه در وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: بحث اصلی ما در این وزارتخانه تفاوت «بودجه تخصیصی» و «بودجه مورد نیاز» است. تفاوت آموزش و پرورش با دستگاههای اجرایی دیگر در این است که محصول آموزش و پرورش ۱۲ سال بعد تحویل جامعه داده میشود.
وی افزود: ما باید بتوانیم هر سال بودجه مورد نیاز خود را بر اساس دادههایی محاسبه کنیم. در همین راستا برای بودجه سال آینده ، برنامه کلیه معاونتها دریافت و به مدت دو ماه پالایش و پردازش شد و تحت برنامه جامع بودجه آموزش و پرورش شامل ردیفهای بودجه استانی، ملی ، درآمد - هزینه، متفرقه و تبصرههای پیشنهادی آماده و طی نامه رسمی به سازمان برنامه و بودجه تحویل داده شد.
مجاوری با تاکید بر اینکه کمترین انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تنظیم سیاست های کلان بودجه و برنامه مالی کشور این است که بودجه آموزش و پروش را که براساس حداقلهای ممکن تنظیم شده است، مدنظر قرار دهد گفت: ما از محدودیت های مالی کشور آگاهیم و از آن سو در جریان گرفتاری ها و نیازهای مدارس نیز هستیم و انتظار داریم با یک حداقل افزایش بودجه، در حد اجابت انتظارات سند تحول، توصیههای رهبری، رییس جمهوری و سایر مسوولان عالی اقدام کنیم و خدمات دارای کیفیت مطلوب و قابل قبول ارائه دهیم.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش درباره اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ و ۹۶ گفت: در صفحه ۵۷ بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش ۸۲۰۰ میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان این دو سال پیشبینی کرده بودیم و انتظار داشتیم ردیف بودجه پیشنهادی ما در بودجه اصلی میآمد در حالی که اکنون ردیف پاداش پایان خدمت نداریم.
مجاوری افزود: البته در بودجه سال ۹۵ برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۴ ردیفی پیشبینی شده بود اما چون تامین اعتبار نشد اقدام به انتشار اوراق قرضه کردند و ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ما تامین شد. ما برای هر یک از فعالیتهای خود برای بخش آموزش و پرورش و تامین معیشت بودجه پیشبینی کردیم.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۵ آموزش و پرورش براس سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، گفت: ما با یک رشد نسبتا مناسب برای سال ۹۶ ، ۴۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بودیم و در این صورت بسیاری از مشکلات ما رفع میشد.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش درباره علت پیش بینی این میزان اعتبار گفت: در بخش حقوق و مزایا تابع قانون دولت و افزایش ۱۰ درصدی در سال آینده هستیم، بنابراین در بخش حقوق و پرسنلی افزایش چندانی نداشتیم، اما برای بخش «سایر هزینه ها» افزایشی در نظر گرفته بودیم. مدارس ما برای پرداخت هزینه آب و برق و گاز و مدارس شبانهروزی برای تامین تغذیه دانشآموزان و جلوگیری از ترک تحصیل در مناطق محروم نیاز به سرانه دارند و ما حداقلهای ممکن را در نظر گرفتیم. برای آنکه بتوانیم مدارس روستامرکزی و مدارس واقع در نقاط صعب العبور را اداره کنیم نیاز به سرویس ایاب و ذهاب داریم. در بسیاری ادارات هزینه سرویس ایاب و ذهاب به معلمان پرداخت نمی کنیم و هزینه ایاب و ذهاب و مسکن به معلمان مناطق محروم که ناچار هستند دهها کیلومتر را برای رسیدن به مدارس طی کنند، بودجهای در نظر نمیگیریم.
وی ادامه داد: همه برنامههای ما برخاسته از سند تحول بنیادین است و تلاش کردیم براساس سیاستهای ابلاغی رهبری مبنی بر تحول اداری و اقتصاد مقاومتی از هزینههای اضافی بکاهیم.
مجاوری گفت: اگر دولت همین ۴۵۰۰۰ میلیارد تومان را اختصاص میداد میتوانستیم مشکلات اعتباری آموزش و پرورش را حل کنیم. البته اگر ۸۲۰۰ میلیارد تومان پاداش پایان خدمت را جدا در نظر بگیریم عملا به ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشتیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که از همین حالا برای سال آینده ۳۴۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و اگر کسری بودجه سال ۹۵ جبران نشود، این کسری نیز به همین میزان اضافه خواهد شد. در حال حاضر بودجه آموزش و پرورش را برای سال آینده روی ۳۲ هزار میلیارد تومان بستهاند.
مجاوری درباره کسری بودجه گفت: بسیاری از کسریهای ما ناشی از آن است که ابتدای هر سال، بودجه مصوب را طبق قانون بودجه به ما ابلاغ میکنند و پس از یک ماه ۱.۵ درصد بودجه را برای توسعه مناطق محروم کسر و مابقی را ابلاغ میکنند و این بودجه به مرور زمان تا انتهای سال تخصیص می یابد. طی ۱۱ ماه گذشته میانگین تخصیصی بودجه آموزش و پرورش ۸۰ درصد بوده است، تخصیص سرانه دانشآموزی ۶۷ درصد و برای دانش اموزان مناطق محروم ۴۰ درصد است. از سوی دیگر مصوباتی در طول سال از سوی مجلس به ما ابلاغ میشود که دارای بار مالی خواهد بود و نمونه آن استخدام نیروهای حقالتدریس در سال گذشته است.
وی تصریح کرد: عدم باور به سیاستهای آموزش و پرورش یکی از علل عدم توجه به بودجه این نهاد است. اتفاق نامیمونی که دو سه سال گذشته رخ داد، کاهش بیش از حد بودجه سایر فصول غیرپرسنلی آموزش و پرورش بود. در بند «سایر» برای سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان به ما بودجه دادند که از این ۴۰۰ میلیارد تومان باید ۶۰۰ میلیارد تومان حقوق حقالتدریس شاغلان، ۱۵۰ میلیارد تومان حقالتدریس آزاد، ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق نیروهای قراردادی، ۷۵ میلیارد تومان حقوق سرباز معلمان و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه بیمه تکمیلی را بپردازیم. در واقع سرجمع ۲۹۰۰ میلیارد تومان نیاز داشتیم که ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص دادند و نتیجه آن میشود که از مهرماه حقوق سرباز معلمان، حقالتدریسیها، بیمه تکمیلی، بهای سوخت و انرژی مدارس را نپرداختیم.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما برای معلمان حقالتدریس و سرباز معلم بودجهای نداریم، گفت: مگر آنکه سازمان برنامه و بودجه در اسفندماه تخصیص مازاد بدهد تا بتوانیم حقوق این اقشار را بپردازیم. هنوز حقالزحمه امتحانات خرداد و شهریور و حقالزحمه انتخابات که ۷۰ میلیارد تومان بود را نپرداختیم. اگر از ابتدای سال بودجه ما بر اساس عملکرد و دقیق تصویب شود کسری نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه امسال قرار شد مازاد بر بودجه، ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق اوراق قرضه به آموزش وپرورش تخصیص یابد که تا کنون ۲۷۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است گفت: در واقع مازاد بر بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی، ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان دریافتی داشته ایم و با احتساب تخصیص مازاد بر ۱۰۰ درصد که هر ساله در اسفند ماه به آموزش وپرورش داده می شود و آن هم باید بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد می توان گفت عملکرد ناقص ما به حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان می رسد. اما باز هم به جای آنکه افزایش بودجه مصوب برای سال آتی را برای عملکرد بودجه ای ما لحاظ کنند، افزایش را به بودجه مصوب میدهند و نتیجه ایجاد کسری های اعتباری می شود.
مجاوری درباره هزینه کرد اعتبار ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی گفت: از ۲۷۰۰ میلیارد تومان تخصیصی در فاز اول، ۲۰۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۹۴ بازنشستگان، بخشی از حقالتدریسیهای سال گذشته، حقوق سرباز معلمان، خرید خدمات هنرستانها، بخشی بابت هزینه آب و برق و گاز مدارس و همچنین سنوات ارفاقی معلمان استثنایی صرف شد. ما ۱۰۰ میلیارد تومان به وزارت نیرو بابت آب و برق بدهکار بودیم که ۵۰ میلیارد تومان آن را تسویه کردیم. قرار است در هفته آینده از ۱۳۰۰ میلیارد تومان باقی مانده، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بابت تسویه وام بانک ملی و بانک سرمایه و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی بیمه تکمیلی بپردازیم.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت مدارس شبانهروزی گفت: ۴۰۰ هزار دانشآموز شبانهروزی داریم که ۷۰ میلیارد تومان برای آنها پیشبینی شده بود. اگر یک جمع و تفریق ساده انجام دهیم، روزانه ۸۰۰ تومان سرانه یک دانش آموز شبانه روزی می شود که پول یک قرص نان است و ما ناچار می شویم به صورت قرضی مواد غذایی بخریم یا از هزینه های دیگر بزنیم و شبانه روزی ها را بگردانیم.
وی افزود: این درحالی است که از همین ۷۰ میلیارد تومان مصوب هم تاکنون ۲۹ میلیارد تومان به ما تخصیص دادهاند و مدیر شبانهروزی مجبور میشود گوشت و روغن مدارس را نیز به صورت قرضی خریداری کند. مدارس شبانهروزی در مناطق محروم وضعیت اسفباری دارند و شرایط خانواده های برخی از آنها در مناطقی چون کرمان و شرق هرمزگان به گونهای است که اگر غذایی هم به دانشآموز داده شود، از او میگیرند تا همه در خانه مصرف کنند. دولت تا سال ۸۵ کار خوبی می کرد و برنج و سایر اقلام را به صورت رایانهای در اختیار مدارس شبانهروزی قرار میداد و دانشآموزان شبانه سهمیه ارزاق داشتند که در دولت قبل حذف شد و خوب است که مجددا لحاظ شود.
مجاوری در خصوص راهکارهای درنظر گرفته شده برای افزایش درآمدهای آموزش وپرورش گفت: تبصرهای پیشنهاد داده بودیم تا مدارس از پرداخت بهای سوخت تا ۸۰ درصد معاف شوند که با آن موافقت نشد. یک پیشنهاد دیگر نیز حذف مالیات از حقوق حقالتدریسها و سرباز معلمها بود. وقتی یک سرباز معلم ۷۰۰ هزار تومان حقوق اندک می خواهد بگیرد دیگر ۱۰ درصد مالیات چیست؟
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش درباره برنامههای اختصاصی این وزارتخانه گفت: در بودجه برای هر درآمدی هزینهای پیشبینی شده و باید هزینهاش از قبل دیده شده باشد. در این وزارتخانه هیچ درآمدی صرف کار متفرقه نمیشود. ضمن آنکه درآمدهای اختصاصی ما جوابگوی پرداختهای ما نیست. ما ۲۶۰۰ میلیارد تومان در ماه حقوق میدهیم در حالی که اگر کل درآمدهای آموزش و پرورش وصول شود ۱۷۰ میلیارد تومان در سال خواهد بود. اگر دستگاهها حق آموزش و پرورش را پرداخت کنند، درآمد ما بیش از اینهاست.
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