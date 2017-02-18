پیش بینی زمین افتادن افراد سالمند از سه هفته قبل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، افتادن و زمین خوردن افراد سالمند خطرات زیادی برای آنها دارد. در همین راستا یک پروفسور دانشگاه میسوری در آمریکا سیستم کنترل خانگی را ساخته که احتمال افتادن افراد سالمند را سه هفته قبل از وقوع پیش بینی می کند.

سیستم از چند حسگر متحرک تشکیل شده که روی دیوار نصب می شوند. حسگرها سرعت راه رفتن و طول گام های فرد سالمند را اندازه گیری و در صورت وجود هرگونه تغییری با ارسال پیامک یا ایمیل پزشکان را مطلع می کنند.

این حسگرها با استفاده از نور مادون قرمز تحرک فرد را ردیابی می کنند. این روند شباهت زیادی به حسگرهای ردیابی دارد که در بازی های ویدئویی مانند Kinect و Xbox شرکت مایکروسافت استفاده می شوند.

این در حالی است که پزشکان هشدار می دهند، اگر سرعت راه رفتن فرد سالمند کاسته شود، احتمال افتادن او چهار برابر افزایش می یابد.

با پیشگیری از افتادن های خطرناک، افراد سالمند می تواند به طور متوسط دو سال و شش ماه بیشتر به تنهایی زندگی کنند. به این ترتیب از میلیون ها دلار هزینه های بیمه و خدمات تامین اجتماعی کاسته می شود.