مسدود شدن جاده جیرفت - فاریاب/ظرفیت سد جیرفت تکمیل نشده است

احمد امینی روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور جیرفت - فاریاب به دلیل طغیان رودخانه هایی که از سمت اسفندقه جاری شده اند برای چند ساعت مسدود است.

وی از باز بودن تمامی محورهای اصلی این شهرستان به غیر از جیرفت – فاریاب خبر داد و گفت: در تلاش هستیم که این مسیر ظرف حدود دو ساعت آینده بازگشایی شود.

فرماندار جیرفت با اشاره به اینکه تردد در محورهای روستایی شهرستان جیرفت به کندی در حال انجام است، بیان کرد: برق و آب تمامی مناطق شهرستان جیرفت وصل است.

امینی روش از آغاز عملیات جستجو برای یافتن جسد فردی که روز گذشته در سیلاب جان باخت خبر داد و گفت: صبح امروز یک اکیپ ۱۰۰ نفری نیروهای هلال احمر و آتش نشانی در منطقه حضور پیدا کرده و در حال جستجوی حاشیه هلیل رود و رودخانه شور برای پیدا کردن جسد این فرد هستند.

وی تصریح کرد: ظرفیت سد جیرفت هنوز تکمیل نشده و شرایط این سد خوب است؛ آبگیری خوبی صورت گرفته و در صورت ادامه بارندگی ظرفیت برای پذیرش حجم بیشتر آب وجود دارد.

فرماندار جیرفت با اشاره به اینکه هم اینک بارندگی در جیرفت ادامه دارد، یادآور شد: شرایط تحت کنترل بوده و تمامی موارد به صورت ساعتی کنترل می شود.