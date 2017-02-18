۷۹۸ مسافرگرفتار در محورهای برفی آذربایجان غربی امداد رسانی شدند

حسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اواخر هفته گذشته در استان شاهد بارش سنگین برف و کولاک در محورها و مناطق مختلف استان بودیم افزود: به دنبال بارش برف و کولاک شدید در محورهای مواصلاتی استان امدادگران جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در ۹ عملیات امدادی با بکارگیری ۸۵ امدادگر و ۲۵ خودرو امدادی به ۷۹۸ مسافر گرفتار امداد رسانی کردند.
وی ادامه داد: همچنین ضمن امداد رسانی به این مسافران در محورهای مواصلاتی شهرهای ارومیه، سلماس، اشنویه، چالدران، مهاباد، میاندوآب، نقده، سردشت و شاهین دژ، به ۲۹۴ خودرو حامل مسافران ۲۵۳ مسافر را در محلهای مناسب اسکان دادند.
محمودی با بیان اینکه در این عملیات امدادی ۶۰۰ تخته پتو و مقادیر زیادی آذوقه در بین مسافران توزیع و دو مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد عنوان کرد: بارش برف در محورهای مواصلاتی استان باعث گرفتاری مردم در سطح جادههای برفگیر و مشکلات ترددی وسایل نقلیه در این جادهها شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال حمر آذربایجان غربی تاکید کرد: ضرورت دارد هم استانیان از سفرهای غیرضروری پرهیزکرده و در غیر اینصورت بااحتیاط و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در جادههای استان تردد کنند.
محمودی گفت: تعداد حادثه دیدگان ۲۴ ساعت گذشته در شهرستانهای ذکرشده ۴۰۳ تن بوده که تعداد دو تن از مسافران مصدوم شده که توسط نیروهای امدادی بهصورت اضطراری به نزدیکترین محل درمانی منتقل شدند، در این میان سه خانم باردار نیز امدادرسانی شده و منتقل شدند.
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