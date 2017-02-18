مصطفی سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ساعت ۲۰ شب گذشته بارندگی‌ها در استان بوشهر و استان فارس خاتمه یافته است ولی همچنان شاهد حجم بالای آورد رودخانه مند هستیم و روستاها همچنان در معرض خطر هستند.

وی با اشاره به اینکه تهدید سیل همچنان باقی است، اضافه کرد: سطح آب رودخانه مند بالا آمده است و تهدید برای حاشیه این رودخانه و شهر و روستاهای اطراف آن وجود دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به انجام عملیات امدادرسانی با بالگرد به محاصره‌شدگان سیل، خاطرنشان کرد: تاکنون پنج نفر در سه عملیات توسط بالگرد نجات یافته‌اند و یک عملیات دیگر نیز باید در این منطقه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های امدادی همچنان در منطقه حضور دارند و در حالت امدادرسانی و آماده‌باش هستند، افزود: در محدوده رودخانه‌های کلل و حله نیز تهدیدات ادامه دارد و مردم باید توجه جدی به این موضوع داشته باشند.

سالاری ادامه داد: برخی از محورهای مواصلاتی استان بوشهر از جمله جاده برازجان - گناوه همچنان مسدود است.

وی گفت: وضعیت خسارت‌ها نیز بررسی می‌شود از شهرستان‌ها گزارش خواستیم و گزارش به دولت ارائه می‌شود.