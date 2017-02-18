آموزش وپرورش قشم رتبه برتر پروژه مهر هرمزگان را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف صبح شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از اعضای ستاد پروژه مهر آموزش وپرورش شهرستان قشم، اظهار داشت: آموزش و پرورش قشم با همدلی و تلاش شبانه روزی همه اعضای پروژه مهر و مدیران مدارس، توانست رتبه برتر را در استان هرمزگان کسب کند.

وی افزود: پروژه مهر با هدف آماده سازی و مهیا نمودن امکانات و وسایل آموزشی، رفع نواقص و کمبود های مجود، ساماندهی مطلوب نیروی انسانی و فراهم آوردن فضاهای استاندارد آموزشی مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت را هموارتر سازد.

پوراشرف همدلی و تلاش دلسوزانه را عامل موفقیت آموزش و پرورش قشم در کسب جایگاه برتر استان عنوان کرد و گفت: آموزش وپرورش قشم با دارا بودن بیش از ۱۴۵ آموزشگاه دولتی و غیر دولتی روستایی و شهری و برخورداری بیش از یک هزار معلم و همچنین تحت پوشش قرار دادن بیش از ۲۱ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی و پیش دبستانی به گونه ای در مسیر آماده سازی و مهیا نمودن شرایط مطلوب آموزش گام برداشته که بهترین عملکرد را در بین مناطق آموزشی استان را بدست آورده که این نشان از توان و دلسوزی مدیران و عوامل ستادی این ناحیه آموزشی دارد.

مدیر آموزش وپرورش قشم خاطر نشان کرد: آموزش وپرورش قشم در پروژه مهر سال گذشته نیز توانست با نشان دادن بهترین عملکرد،جایگاه نخست استان را از آن خود کند و در سال جاری با تغییر سیاست استان در اعلام عنوان جایگاه برتر، آموزش وپرورش قشم در جایگاه برتر استان از لحاظ عملکرد قرار گرفت.