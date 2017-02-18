پرسپولیس با ۴۰ نفر به عمان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان پرسپولیس که پیش از این قرار بود با ۴۴ نفر راهی مسقط شود، این تعداد را به ۴۰ نفر کاهش داد.

بر این اساس، کاروان پرسپولیس متشکل از ۱۹ بازیکن و ۲۱ همراه خواهد بود. همراهان تیم نیز شامل؛ مدیر تیم، سرمربی، اعضای کادر فنی، مدیر رسانه‌ای، گروه پزشکی، ماساژورها، تدارکات و پشتیبانی، تصویربردار و عکاس و ... می‌شود.

تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز شنبه، پس از انجام تمرین خود با پرواز مستقیم راهی مسقط خواهد شد. در همین ارتباط پندار خمارلو و محمد ترکاشوند برای آخرین هماهنگی‌ها به منظور ورود تیم و پیگیری سایر موارد چون برگزاری مسابقه پیش از تیم و بامداد امروز راهی عمان شدند.