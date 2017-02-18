۱۳ نفر از اساتید نمونه کشوری معرفی و تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین آیین نکوداشت اساتید نمونه کشوری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

دکتر باقری رئیس مرکز هیات های ممیز و امنا وزارت علوم در این مراسم گفت: در این دوره سیزده نفر از اساتید نمونه کشوری معرفی و تقدیر می شوند.

وی ادامه داد: ۲۴ سال است که این مراسم برگزار می شود و ۳۷۱ نفر از اساتید نمونه دانشگاه ها و موسسات آموزشی تاکنون معرفی و تقدیر شده اند ۲۰۷ نفر از آنها از دانشگاه های تهران و ۱۶۴ نفر از آنها از دانشگاه های شهرستان بودند.

لیست اسامی این اساتید به شرح زیر است:

دکتر محمدرضا اختصاصی رشته آبخیزداری از دانشگاه یزد

دکتر مصطفی بهزادفر رشته طراحی شهری از دانشگاه علم و صنعت

دکتر محمد دورعلی رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سعید سمنانیان رشته فیزیولوژی از دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حبیب شریف رشته ریاضی از دانشگاه شیراز

دکتر علی غفاری رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکر کاظم قاسمی رشته علوم زراعی از دانشگاه تبریز

دکتر مصطفی محقق احمدآبادی رشته فقه و اصول از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حسن مهدیان رشته فیزیک پلاسما از دانشگاه خوارزمی

دکتر حمید طاهرنشاط‌پور رشته روانشناسی از دانشگاه اصفهان

دکتر سیدعلی اکبر افجه رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مریم متین مقدم رشته بیولوژی مولکولی از دانشگاه فردوسی

دکتر ایرج مهدوی رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون مازندران