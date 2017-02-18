به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام آمادگی دانشجویان بسیجی جهت خدمات رسانی به مناطق سیل زده استان بوشهر اظهار داشت: تا کنون ۲۲ گروه فعال جهادی در استان ساماندهی شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ گروه جهادی آمادگی کامل دارند در راستای ماموریت های بسیج سازندگی برای خدمات رسانی به مردم در شهرستان های استان به مناطق سیل زده اعزام شوند.
رحیمیان با بیان اینکه خدمترسانی گروههای جهادی از دو جهت میتواند موثر واقع شود ابراز داشت: گروههای جهادی در مناطق سیل زده هم می توانند با فعالیت های عمرانی آسیب های سیل را در مناطق سیل زده رفع کنند و هم با حضور خود در این مناطق روحیه ایثار و خدمت رسانی به همنوع در مواقع بحرانی را در بین مردم ترویج کنند.
لازم به ذکر است در بارشهای اخیر در سطح استان بوشهر که طی چند سال اخیر بیسابقه بوده است ۸ شهرستان به طور مستقیم از سیل آسیب دیدهاند.
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