به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بهرام آجرلو رییس هیأت کاوش اضطراری ارگ علیشاه «مسجد علیشاه» و عمارت تاریخی فتح‌الله اف تبریز با اعلام این خبر افزود: در این مدت هیأت کاوش موفق شد شواهدی از بقایای سازه و شالوده قلعه احتمالا قاجاری تبریز، ساختارهای سنگی و سفالی مرتبط با نوعی سیستم انتقال آب را نیز کشف کند.

این باستان شناس، قطعات سفالینه‌های ادوار تمدنی اسلامی _ بالاخص ایلخانی تا قاجار و چند قطعه احتمالا پیش از اسلامی را از آخرین کشفیات دیگر در این محوطه تاریخی با ارزش اعلام کرد و گفت: در جریان کاوش های صورت گرفته هیأت باستان شناسی موفق شد بقایای کف آجری تخریب شده حیاط اثر ملی عمارت تاریخی فتح‌الله اف و یک سازه خشتی_ چینه ای که در نقشه های ژئوفیزیکی کوروش محمدخانی ثبت شده بود را شناسایی، خاکبرداری و مستندسازی کند.

این در حالی است که همزمان با کاوش های باستان شناسی حفر چاههای نصب شمعک بتنی پشتیبان پارکینگ در جبهه غربی محدوده کارگاه کاوش و به موازات خیابان ارگ، ادامه دارد. در روزهای نخست کاوش های باستان شناسی در محدوده آثار ملی ارگ علیشاه «مسجد علیشاه» و عمارت فتح الله اف تبریز بخشی از شالوده‌های برج و باروی قلعه قدیم تبریز که سیاحان و مورخان به آن اشاره کرده اند و قطعاتی از سفالینه های دوران اسلامی و پیش از اسلام کشف شد.

پس از بروز اخلال در ادامه کاوش های باستان شناسی، دو هفته پیش هیأتی به نمایندگی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پژوهشکده باستان‌شناسی برای حل مشکل به تبریز اعزام شد .

در نشست این هیأت با مسئولان مصلای تبریز توافق شد پژوهش های کاوش عملیات میدانی به مدت ۹۰روز ادامه یابد. بر اساس بند ج ماده ۱۱۴ قانون برنامه ۵ساله چهارم، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان ها و موسسات دولتی موظفند قبل از اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و در مرحله امکان سنجی و مکان یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی تاریخی «میراث فرهنگی» اقدام و در طراحی و مکان یابی پروژه‌های یاد شده نتایج مطالعات را رعایت کنند.