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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

کشف کف آجری حیاط عمارت تاریخی فتح‌الله اف در ارگ علیشاه

کشف کف آجری حیاط عمارت تاریخی فتح‌الله اف در ارگ علیشاه

ادامه کاوش‌های باستان شناسی اضطراری در ارگ علیشاه در دوهفته گذشته به کشف بقایای کف آجری تخریب شده حیاط اثر ملی عمارت تاریخی فتح‌الله اف منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بهرام آجرلو رییس هیأت کاوش اضطراری ارگ علیشاه «مسجد علیشاه» و عمارت تاریخی فتح‌الله اف تبریز با اعلام این خبر افزود: در این مدت هیأت کاوش موفق شد شواهدی از بقایای سازه و شالوده قلعه احتمالا قاجاری تبریز، ساختارهای سنگی و سفالی مرتبط با نوعی سیستم انتقال آب را نیز کشف کند.

این باستان شناس، قطعات سفالینه‌های ادوار تمدنی اسلامی _ بالاخص ایلخانی تا قاجار و چند قطعه احتمالا پیش از اسلامی را از آخرین کشفیات دیگر در این محوطه تاریخی با ارزش اعلام کرد و گفت: در جریان کاوش های صورت گرفته هیأت باستان شناسی موفق شد بقایای کف آجری تخریب شده حیاط اثر ملی عمارت تاریخی فتح‌الله اف و یک سازه خشتی_ چینه ای که در نقشه های ژئوفیزیکی کوروش محمدخانی ثبت شده بود را شناسایی، خاکبرداری و مستندسازی کند.

این در حالی است که همزمان با کاوش های باستان شناسی حفر چاههای نصب شمعک بتنی پشتیبان پارکینگ در جبهه غربی محدوده کارگاه کاوش و به موازات خیابان ارگ، ادامه دارد. در روزهای نخست کاوش های باستان شناسی در محدوده آثار ملی ارگ علیشاه «مسجد علیشاه» و عمارت فتح الله اف تبریز بخشی از شالوده‌های برج و باروی قلعه قدیم تبریز که سیاحان و مورخان به آن اشاره کرده اند و قطعاتی از سفالینه های دوران اسلامی و پیش از اسلام کشف شد.

پس از بروز اخلال در ادامه کاوش های باستان شناسی، دو هفته پیش هیأتی به نمایندگی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پژوهشکده باستان‌شناسی برای حل مشکل به تبریز اعزام شد .

در نشست این هیأت با مسئولان مصلای تبریز توافق شد پژوهش های کاوش عملیات میدانی به مدت ۹۰روز ادامه یابد. بر اساس بند ج ماده ۱۱۴ قانون برنامه ۵ساله چهارم، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان ها و موسسات دولتی موظفند قبل از اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و در مرحله امکان سنجی و مکان یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی تاریخی «میراث فرهنگی» اقدام و در طراحی و مکان یابی پروژه‌های یاد شده نتایج مطالعات را رعایت کنند.

کد مطلب 3910144

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