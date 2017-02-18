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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

رئیس پلیس راه استان سمنان:

۱۵حادثه رانندگی در راه‌های استان سمنان رخ داد/ تردد با زنجیر چرخ

۱۵حادثه رانندگی در راه‌های استان سمنان رخ داد/ تردد با زنجیر چرخ

سمنان - رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه طی دو روز گذشته ۱۵فقره حادثه در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست، گفت: تردد در گردنه ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه محورهای مواصلاتی استان سمنان طی دو روز گذشته ۱۲حادثه جرحی و ۱۹مجروح برجای گذاشت، ابراز داشت: از مجموع ۱۲فقره حادثه هفت مورد واژگونی خودرو و سه مورد حادثه خسارتی بود که در مجموع ۱۵فقره حادثه نشان می دهد با رعایت قانون و مقررات می توان بروز این حوادث را کاهش داد.

وی با بیان اینکه هم اکنون همه محورهای استان سمنان باز هستند، افزود: محور گرمسار-تهران با بارش برف، شاهرود-آزادشهر، سمنان-فیروزکوه، شهمیرزاد –کیاسر، توسکستان با وزش باد و وجود بوران و کاهش دید مواجه است که از رانندگان تقاضا داریم به هشدارهای پلیس در راستای ایمنی بیشتر توجه کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه هم اکنون در برخی محورها مانند سرخه به گرمسار با کاهش دید مواجه هستیم، ابراز داشت: وجود مه غلیظ و هوای برفی در برخی محورهای مواصلاتی استان سمنان ممکن است رانندگان را با خواب آلودگی مواجه کند لذا در صورت عدم هوشیاری باید در اولین توقفگاه استراحت و سپس طی مسیر کرد.

خسروجردی ادامه داد: هم اکنون تردد در همه محورهای استان سمنان برقرار است لذا ممکن است رانندگان در محورهای کوهستانی و گردنه ها با لغزندگی و بارش برف مواجه باشند که همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است و باید قبل از سفر ملزومات مورد نیاز مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در هوای مه آلود با کاهش دید مواجه هستیم لذا رانندگان باید با سرعت مطمئن تردد کنند از سبقت های نابه جا به شدت پرهیز و با فاصله طولی مشخص از خودرو روبرو حرکت کنند تا در صورت وجود سانحه بتوان خودرو را کنترل کرد و تصادفات زنجیروار را به حداقل رسانید.

کد مطلب 3910145

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