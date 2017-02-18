به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر صبح شنبه در نشست بهبود کیفیت سوادآموزی با اشاره به اجرای هرچه بهتر فرایند برون سپاری فعالیت های سواد آموزی دراستان، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۳۹۶ آموزش دهندگان واجد شرایط دوره های سواد آموزی در استان بیمه می شوند.

وی در خصوص اجرای طرح بیمه‌ای آموزش دهندگان سوادآموزی بیان داشت: مؤسسات غیردولتی طرف قرارداد بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی باید فهرست آموزش دهندگان خود را که توسط واحدهای سواد آموزی ۱۸ منطقه و شهرستان استان تایید می‌شوند، براساس حداقل حقوق و دست مزد قانون کار ماهیانه تنظیم و به تامین اجتماعی ارائه دهند.

معاون سواد آموزی استان به نحوه برخورداری ماهانه آموزش دهندگان از این طرح بیمه‌ای با توجه به دوره مختلف سواد آموزی اشاره کردو اضافه کرد: آموزش دهنگان واجد شرایط این طرح در دوره سواد آموزی به روش کلاسی ماهانه ۲۰ روز و به روش گروهی و فرد به فرد به ازای هر نفر ۴ روز، در دوره انتقال ۲۱ روزه و در دوره تحکیم ۴ روز در ماه از حق بیمه بهره‌مند می‌شوند.

وی، داشتن مدرک فوق دیپلم را یکی از شرایط اختصاصی بهره‌مندی از طرح بیمه‌ای آموزش دهندگان ذکر کرد و بیان داشت: دانش آموزان واجد شرایط دوره متوسطه دوم که اولیای بی‌سواد داشته باشند از شرط مدرک تحصیلی مستثنی هستند.

دانش‌فر در پایان سخنانش با بیان اینکه اجرای این طرح هیچ گونه تعهدی برای آموزش و پرورش و متقابلاً هیچ گونه حق اداری و استخدامی را برای آموزش دهندگان ایجاد نمی کند عنوان داشت: موسسات مکلفند که برای رعایت حقوق آموزش دهندگان نسبت به انعقاد قرارداد آموزشی و امضای آن توسط آموزش دهندگان اقدام کنند.